Flexibilitätstraining - persönliche Dehngrenze

Das Flexibilitätstraining ist nicht nur etwas für Sportler. Diese Trainingsform sorgt dafür, dass sich die Muskeln nicht verkürzen und es stabilisiert die Wirbelsäule. Es ist daher für jede Person geeignet. Sportler müssen flexibel in ihren Bewegungen sein. Es kann leicht sein, dass sich ein Muskel überdehnt, eine Verletzung und die damit verbundenen Schmerzen sind die Folge. Um dem vorzubeugen, muss ein regelmäßiges Flexibilitätstraining in den Trainingsplan integriert werden. Das Training kann statisch oder dynamisch stattfinden. Durch Wippen oder Federn eines Körperteils werden die Gelenke und Muskeln bewegt. Es ist mit einem Ausdauertraining zu vergleichen.Bei der statischen Methode des Flexibilitätstrainings hält der Trainierende eine Position so, dass die Muskeln zwar gespannt sind, er jedoch keine Schmerzen verspürt. Auch beim Flexibilitätstraining gilt, eine Aufwärmphase einzuhalten. Dadurch sind die Muskeln bereits vorgewärmt, das Verletzungsrisiko wird gesenkt. Die Übungen beim Flexibilitätstraining sollten so durchgeführt werden, dass man ein leichtes Ziehen verspürt. Es kommt der Punkt, an dem kein Ziehen mehr zu spüren ist. Das ist der Zeitpunkt, um die Dehnung auszuweiten. Das geschieht so lange, bis man die persönliche Dehngrenze erreicht.Eine klassische Übung innerhalb des Trainings ist der Spagat. Der Trainierende dehnt seine Muskeln so lange, bis der Spagat perfekt ist. Viele Muskeln werden im Alltag nur wenig belastet. Das führt dazu, dass sie sich verkürzen. Die Folge davon ist, dass man mit der Zeit immer unbeweglicher wird. Es kann zu Haltungsschäden kommen. Die Übungen kann man zu Hause leicht durchführen, man braucht nur ein paar Minuten Zeit pro Tag. Man stellt sich mit beiden Füßen auf den Boden, streckt die Knie durch und versucht, mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren. Anfangs wird das nur schwer gelingen, doch durch regelmäßiges Training ist das Ziel erreichbar. Wippen sollte bei dieser Übung vermieden werden, da es schnell zu einer Überdehnung der Muskeln kommen könnte.