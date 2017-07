Flexi-Bar - in Schwingung

Man findet ihn in beinahe jedem Fitnessstudio, den Flexi-Bar. Dabei handelt es sich um einen Schwingstab, der 150 cm lang ist und an den Enden Gewichte hat. Er wird in der Mitte gehalten und in Schwingung gebracht. Trainiert man mit dem Stab, werden Muskeln beansprucht, die man selbst nicht willkürlich anspannen kann. Er wirkt auf die Tiefenmuskulatur, die bei einem herkömmlichen Training vernachlässigt wird. Der Trainierende bringt den Stab erst in Schwingung und versucht dann, die Schwingung bis zu 90 Sekunden aufrechtzuerhalten. Das klingt im ersten Moment wenig, doch wer es einmal probiert hat, wird sehen, dass es ganz schön anstrengend ist.Der Flexi-Bar ist ein vielseitiges Instrument, um eine bessere Kraftausdauer zu erwirken. Weiters kurbelt er den Stoffwechsel an, festigt das Bindegewebe und sorgt, durch eine vermehrte Aufnahme von Sauerstoff dafür, dass sich der Körper schneller regeneriert. Verspannungen sind ein Problem, mit dem viele Personen zu kämpfen haben. Oft liegt die Ursache an Arbeiten, bei denen der Körper nur einseitig belastet wird, sei es durch Fließband- oder Büroarbeit. Der Flexi-Bar ist ein ideales Gerät, um Verspannungen am Oberkörper zu lösen.Wichtig ist es, dass man beim Training die Schulter- und Ellenbogengelenke ruhig hält. Die Hände sollten beim Schwingen des Stabes so ruhig wie nur möglich bleiben, denn nur so wird der gewünschte Trainingseffekt erzielt. Wer das erste Mal mit einem Flexi-Bar trainiert, sollte den Stab so nah wie nur möglich am Körper halten. Wer sich einen Flexi-Bar kaufen möchte, sollte sich im Sportgeschäft beraten lassen. Ideal sind solche Stäbe, bei denen die Gewichte, die am Ende des Stabes angebracht sind, verschieben lassen. Damit kann man die Intensität der Schwingungen steuern. Ein rutschfester Haltegriff in der Mitte sollte ebenfalls vorhanden sein. Es ist besser, ein hochwertiges Produkt zu kaufen, denn an diesem hat man lange Freude und das Training ist effektiver.