Fitness Einsteiger - kraftvoll in den Tag

Um abzunehmen, beginnen viele mit Sport. Bewegung ist gesund, jedoch sollte man beim Einstieg in sportliche Aktivitäten einiges beachten, um nicht die Lust an der Bewegung zu verlieren. Ungeübte müssen langsam mit dem Training beginnen. Der Körper braucht einige Zeit, um sich an die ungewohnten Belastungen und Bewegungen zu gewöhnen. Noch bevor man mit dem Sport beginnt, sollte man sich von einem Sportmediziner gründlich untersuchen lassen. Anhand der Befunde stellt er fest, ob man überhaupt Sport betreiben darf. Ebenfalls hilft er dem Patienten dabei, die für ihn richtige Sportart zu finden.Um die Ausdauer zu steigern sind Joggen, Schwimmen, Gymnastik, Radfahren oder Inlineskaten ideal. Es genügt, wenn man zu Beginn des Trainings 2 oder 3 Mal pro Woche jeweils eine Stunde trainiert. Der Körper braucht zwischen dem Training einen Tag, um sich regenerieren zu können. Eine Trainingseinheit besteht aus 4 Phasen, dem Aufwärmen, der Trainingsphase, dem Abkühlen und den Tag der Regeneration. Beim Aufwärmen werden Muskulatur und Gelenke auf das bevorstehende Training vorbereitet. Damit vermeidet man Verletzungen, die entstehen können, wenn die Muskeln und Gelenke kalt sind. Nach der Hauptphase des Trainings muss der Puls wieder gesenkt werden. Langsames Laufen oder schnelleres Gehen hilft dabei.Als Anwendungen in der Regenerationsphase eignen sich Massagen oder ein Saunabesuch. Ebenso sollte nach dem Sport gegessen werden. Dabei sollten Speisen und Getränke gewählt werden, die dem Körper die verlorenen Mineralien und Spurenelemente zurückgeben. Auch wenn es einige Zeit dauert, bis man einen Erfolg durch die sportliche Tätigkeit merkt, ist es unbedingt notwendig, seine Ausdauer langsam zu steigern. Ein übertriebenes Training verursacht Muskelkater, der Körper wird durch die plötzlichen Aktivitäten belastet. Es bringt auch nichts, wenn man bis zur Erschöpfung trainiert. Man verliert sonst recht schnell die Lust am Sport, wenn man nach jeder Trainingseinheit mit einem Muskelkater zu kämpfen hat.