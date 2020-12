KÖRPEREIGENE ABWEHR STÄRKEN

Fit durch den Winter

Der Winter ist traditionell die Jahreszeit, in der Faulheit und Genuss regieren. Kurze Tage, kaltes Schmuddelwetter und die kalorienreichen Verlockungen der Advents- und Weihnachtszeit machen es aber auch wirklich schwer, sich nicht mit Bergen von Süßigkeiten auf die Couch zu lümmeln. Wer seinem Lieblingshaustier, dem Schweinehund, jedoch zu oft nachgibt, der könnte dies spätestens mit Beginn der nächsten Badesaison nachhaltig bereuen. Also nichts wie runter vom Sofa und fit durch den Winter!Sport im Winter - OutdoorWer den typischen Wintersportarten, wie Langlauf, nichts abgewinnen kann, der kann sich auch im Winter mit Joggen fit halten. Allerdings sollte man es hier aufgrund der kalten Temperaturen nie übertreiben. Ideal sind langsame Dauerläufe, etwa zwei bis drei Mal wöchentlich für maximal 45 Minuten. Das härtet nicht nur ab, es stärkt auch das Immunsystem und wirkt so vorbeugend gegen Erkältungskrankheiten und Grippe. Selbstverständlich muss die Kleidung den Temperaturen angepasst werden. Vorsicht: Bereits bei der kleinsten Erkältung sollte unbedingt auf das Joggen verzichtet werden, bis man vollständig genesen ist!Sport im Winter - IndoorWer sich bei kaltem Wetter partout nicht aus dem Haus wagen möchte, der kann sich natürlich auch im Warmen fit halten. Der Klassiker ist hier nach wie vor das Fitnessstudio. Hier kann man sich unter Anleitung die schlechte Laune und die Winterkalorien abtrainieren. Etwa zwei Fitnesseinheiten pro Woche sind ausreichend. Eine gute Mischung aus Ausdauertraining und Krafttraining ist ideal. Ein Besuch im Fitnessstudio ist auch für Anfänger geeignet, bringt den Kreislauf in Schwung und die Muskeln in Topform.Ernährung im WinterNeben ausreichender Bewegung ist auch die Ernährung maßgeblich an der körperlichen Fitness beteiligt. Besonders das Wintergemüse Kohl (Rot-, Weiß-, Grün- und Rosenkohl) enthält viel Vitamin C, das die Abwehrkräfte stärkt. Aber auch ballaststoffreiche Hülsen- und Zitrusfrüchte sollten im Winter unbedingt auf dem Speiseplan stehen. Dies gilt übrigens genauso für Rindfleisch, das reich an wichtigen Spurenelementen wie Zink, Eisen und Selen ist und die Abwehrkräfte stärkt.