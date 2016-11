Feel good - Joggen im Herbst

Die Tage werden kürzer, das Wetter ist auch nicht mehr das Schönste, der Herbst ist da. Für viele Jogger ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, das Training einzustellen. Diejenigen, die trotzdem auch in der kalten Jahreszeit trainieren wollen, weichen auf Fitnesscenter aus. Doch ist das wirklich gut? Warum kann man nicht auch im Herbst draußen joggen? Es gibt keinen Grund, die kalten Monate über keinen Sport im Freien zu betreiben, im Gegenteil.Bei Wind und Wetter draußen zu Laufen stärkt schon einmal das Immunsystem. Man ist weniger anfällig gegenüber den typischen Krankheiten, wie Erkältungen oder Grippe. Das Atemvolumen wird gestärkt und das Herz trainiert. Beim Joggen wird der Adrenalinspiegel gesenkt. Daher ist Joggen gut für alle, die tagsüber großem Stress ausgesetzt sind. Gerade in der kalten Jahreszeit ist die Atemtechnik beim Training wichtig. Atmet man durch den Mund, kommt die kalte Luft direkt in die Lunge. Besser ist es, durch die Nase einzuatmen. Das Aufwärmtraining ist besonders wichtig, sollte allerdings in der Wohnung durchgeführt werden. Grund dafür ist, dass der Läufer nicht verschwitzt in die Kälte gehen muss.Die Ausrüstung ist im Herbst für Jogger besonders wichtig. Da es früh dunkel wird, und nicht jeder noch laufen kann, solange es noch hell ist, muss eine helle Kleidung, vorzugsweise mit aufgenähten Reflektoren, gewählt werden. Zusätzliche Sicherheit im Finstern bieten eine Stirnlampe und ein Blinklicht. Die Bekleidung muss warmhalten und atmungsaktiv sein. Gegebenenfalls wird man sich auch dazu entscheiden, eine Kopfbedeckung zu tragen. Vorteilhaft ist eine wasserabweisende Kleidung. Der nächste Punkt, der nicht außer Acht gelassen werden darf, sind die Schuhe. Anders als im Sommer sind solche, mit einem guten Profil zu wählen. Schließlich liegen im Herbst Blätter auf dem Boden. Dadurch ist die Gefahr eines Sturzes höher, als in den trockenen Sommermonaten. So gerüstet steht dem Joggen im Herbst nichts mehr im Wege.