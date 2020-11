Farbenfrohes geliebtes Indien - Bollywood Dance

Bollywood ist eine große indische Filmproduktion in Mumbai. In vielen indischen Filmen gibt es immer jede Menge Gesangs- und Tanzeinlagen, die sich an der traditionellen indischen Geschichte halten. Das machte diese Filme immer so beliebt. Heute werden diese Gesangs- und Tanzeinlagen in moderner Variante weitergeführt und sind beliebt wie eh und je. Ein Journalist erfand das Wort Bollywood und machte es weltberühmt. Die indische Filmproduktion produziert weit mehr Filme als Hollywood. Die Tanzeinlagen in den moderneren Filmen seit den 90er Jahren sind wesentlich dynamischer. Bei dem Bollywood Tanz handelt es sich dann letztendlich um viele verschiedene Tanzstile, meist bestehen sie aus den indischen Teilen wie jetzt auch, gepaart mit Jazz Dance, Modern Dance und Hip-Hop.Aus allen Teilen der Welt wurde daraus nun der berühmte und so sehr beliebte Bollywood Tanz, der in diversen Tanzschulen nun gelernt werden kann. Mit dem entsprechenden Tanz wird der Film noch einmal unterstrichen. So sieht man in vielen Liebesfilmen das Paar im Bollywood Stil tanzen. Diesen Tanz kann man nun in jeder Tanzschule erlernen. Das Bewegen nach schöner Musik tut nicht nur den Körper gut, sondern auch der Seele. Immer neue Tanzstile sorgen für eine gute Abwechslung, und das Tanzen in der Gruppe ist noch einmal viel lustiger. Beim Tanzen werden auch alle wichtigen Muskelgruppen beansprucht, und durch die Vielfalt des Bollywood Tanzes ist Abwechslung garantiert.Der Bollywood-Tanz mit seiner modernen und flotten Musik macht einfach auch richtig gute Laune. In den Bollywood-Tänzen kommen alle Gefühle zum Ausdruck, von Lieber über Eifersucht und Wut, alles kann getanzt werden und gibt eine ganz neue Körpererfahrung. Der Bollywood-Tanz sollte dann auch in einer guten Tanzschule erlernt werden. Ein erfahrener Tanzlehrer wird die Grundschritte dann zeigen und drauf achten, dass diese dann auch richtig ausgeführt werden. Erst dann macht das Tanzen richtig Spaß und kann immer weiterentwickelt werden.