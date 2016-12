Fäustling contra Fingerhandschuh

Seit der Entstehung der Handschuhe hinterfragen Experten immer wieder, ob ein Fäustling oder der Fingerhandschuh während eines Winterspasses im Schnee professioneller ist. Sicherlich bieten beide Varianten sowohl Vorteile als auch geringe Nachteile. Die oberste Priorität bei der Auswahl des geeigneten Handschuhes stellt die Sportart dar, für die eine Neuanschaffung getätigt wird. Skifahrer bevorzugen aufgrund der verbesserten Griffigkeit Fingerhandschuhe, die an den Handinnenflächen verstärkt wurden. Für alle Fans des Rodelns oder eines Winterspazierganges präsentiert sich der Fäustling als der wahre Künstler, damit können sich schließlich die Finger zu einem gewissen Maß gegenseitig wärmen.Bekleidungshersteller wären keine professionellen Designer, wenn sie nicht ständig den Drang in sich spüren würden, etwas verbessern zu müssen. Dies führte unter anderem zu einem Mix aus Fingerhandschuh und Fäustling: ein Fingerhandschuh, dessen Material nur bis zur Hälfte der Fingerlänge reicht und darüber eine Klappe gestülpt wurde. Mit diesem Modell können grazile Bewegungen ausgeführt werden, ohne dass die Finger unter der Kälte zu leiden hätten.Bei der Entscheidungsfindung nach dem richtigen Handschuh hat das Material, aus dem dieser gefertigt wurde, ebenfalls eine große Bedeutung. Sportler, die sich ganztags im Freien aufhalten, benötigen ein qualitativ höherwertiges Material, das zudem wasser- und winddichte Eigenschaften besitzen sollte. Die Fütterung der Handschuhe spielt ebenfalls in der Liga der Entscheidungskriterien mit. Nicht grundlos entwickelten die Hersteller diverse Materialien, die für unterschiedliche Temperaturen bestimmt sind. Bei der Auswahl des richtigen Handschuhes muss wahrlich ein hoher Maßstab angesetzt werden.Für den Fall, dass der richtige Handschuh auserkoren wurde, gibt es noch eine Entscheidungsvariante: beheizbare Handschuhe oder "normale". Auch in diesem Sektor sind verschiedene Modelle vorhanden, die unterschiedliche Heizleistungen erbringen. Und dies nicht nur aus der Sicht der produzierten Wärme, sondern eben insbesondere auch die Heizdauer betreffend.Quelle: Luzula