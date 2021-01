ENTSPANNUNG

Entspannung nach Feierabend

Der Arbeitstag ist voll von Hektik, Stress und Anspannung. Da wünscht man sich nach Feierabend einfach nur ein wenig Ruhe und Entspannung. Doch wie kommen Körper und Seele tatsächlich zur Ruhe? Was kann man tun, um so richtig zu entspannen? Nicht immer ist dann ein Besuch im Spa von Nöten. Auch Zuhause kann man es sich richtig gemütlich machen. Das Zauberwort heißt: Chill Out!Die Seele baumeln lassenFür ein Chill Out gibt es keine Regeln. Außerdem benötigt man keine Vor- oder Grundkenntnisse. Man muss auch keine Übungen machen. Chill Out heißt einfach, sich zu entspannen und genau das zu tun, was einem gerade gefällt und gut tut. Dies entspannt nicht nur den Körper, sondern hilft auch der Seele und den Nerven, sich zu entspannen und den Alltagsstress hinter sich zu lassen.Musik als StimmungsmacherUm richtig abschalten zu können, ist Musik das ideale Mittel. Dabei ist es gleichgültig, welche Musik man hört. Man kann zum Beispiel auf dem Weg vom Büro nach Hause im Auto die neuesten Hits laut mitsingen. Oder man tanzt entspannt zu peppigen Sambarhythmen durch die Wohnung. Aber man kann auch entspannt auf der Couch liegen und sanfte Klänge klassischer Musik auf sich wirken lassen. Musik ist einfach ein Ventil, womit Anspannungen wie im Nu verfliegen.Ganzheitliche Entspannung durch autogenes TrainingDer perfekte Weg zur Entspannung im Ganzen ist autogenes Training. Jeder hat wohl schon einmal davon gehört, wenn Freunde oder Verwandte von Sätzen wie "Mein rechter Arm wird schwer. Mein rechter Arm wird warm." erzählt haben. Autogenes Training baut auf dem Prinzip der geistigen Konzentration auf. Dadurch werden autonom ablaufende Prozesse beeinflusst, vor allem aber das vegetative Nervensystem.Durch Übungen des autogenen Trainings wird das Empfinden von Schwere und Wärme gestärkt. Auch der Atemvorgang und die Herztätigkeit werden positiv beeinflusst. Ganzheitliche Entspannung stellt sich im Körper ein.