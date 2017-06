Einradfahren - erste Fahrversuche

Früher kannte man das Einradfahren nur von Zirkusvorstellungen, doch in der heutigen Zeit ist es zu einem Sport für jedermann geworden. Ein normales Einrad besitzt einen 20-Zoll-Reifen. Man bekommt es im Fachhandel, wo man sich vor dem Kauf ausführlich beraten lassen kann. Bevor man mit dem Fahren beginnt, muss das Rad eingestellt werden. Der Sattel sollte so hoch sein, dass die Ferse das Pedal, wenn es in seiner untersten Stellung ist, berührt. Das bedeutet, dass man nie mit komplett durchgestreckten Beinen fährt. Je höher der Luftdruck im Reifen ist, umso besser kann man mit dem Einrad fahren, jedoch sollte der maximale Fülldruck nie überschritten werden.Als Bekleidung beim Einradfahren reichen bequeme Hosen, T-Shirts und Turnschuhe. Wichtig ist die Sicherheitsausrüstung, die aus Helm, Handschuhen und Knieschonern bestehen sollen. Aller Anfang ist schwer, das gilt auch beim Einradfahren. Am besten ist es, wenn man in einer Turnhalle übt, als Hilfe dienen 2 Turnkästen, zwischen denen man das Aufsteigen und Gleichgewichthalten lernt. Auf dem Rad sitzt man aufrecht, wobei der Blick nach vorne gehen soll. Beim Aufsteigen sind die Pedale waagrecht, also beide in gleicher Höhe. Befindet man sich zwischen den Turnkästen, versucht man eine halbe Pedalumdrehung, um ein Gefühl für das Rad zu bekommen.Für die ersten Fahrversuche sucht man sich am besten jemanden, an den man sich anhalten kann. Hat man die ersten Schritte erfolgreich absolviert, so muss man beim Fahren darauf achten, dass man gleichmäßig in die Pedale tritt. Geübte Fahrer schaffen eine Drehung, indem sie den Oberkörper schnell wenden. Auch wenn man schon gut fahren kann, muss man auch einmal absteigen, daher sollte auch der Abstieg geübt werden. Das Einrad soll mit der Hand am Sattel festgehalten werden, ein Absprung kann nach vorne oder hinten geschehen. Einradfahren ist ein Sport, den jeder ausüben kann, egal wie alt er ist. Es macht nicht nur Spaß sonder man trainiert seinen Gleichgewichtssinn und das Reaktionsvermögen.