Ein Heimtrainer für Fitness Besessene

An manchen Tagen kann man sich nur schlecht dazu aufraffen, zum Training ins Fitness-Center zu gehen. Ob es nun am Wetter liegt oder daran, dass der Lieblings-Sportdress noch in der Wäsche ist - beim Training in den eigenen vier Wänden verlieren diese Argumente ihre Bedeutung. Beim Heimsport ist es nämlich völlig unerheblich, ob die Sportklamotten dem neuesten Schrei entsprechen. Dazu kommt, dass man eine Menge Zeit sparen kann, wenn man zum Trainieren einfach zu Hause bleiben kann. Und diese gewonnene Zeit lässt sich gleich ins Training investieren.Für das Training zu Hause bieten sich verschiedene Arten von Heimtrainern an. Besonders beliebt sind Fahrrad-Heimtrainer, die man beinahe als Klassiker der Hometraining-Geräte bezeichnen könnte. Vor allem werden mit dem Indoor-Bike Beine und Rumpf trainiert, die Gelenke werden beim Training nur geringfügig belastet. Beim Training lassen sich Steigungen oder ganze Bergetappen imitieren, so dass man am Boden bleiben und gleichzeitig Höhenmeter sammeln kann. Der Kalorienverbrauch beträgt beim Radeln auf dem Hometrainer bis zu 500 Kilokalorien pro Stunde.Eine andere Art des Heimtrainings bietet das Laufband. Hier kann man locker vor sich hin traben, während man gleichzeitig Musik hört oder fernsieht. Auch bei Laufbändern kann durch die Einstellung einer Steigung die Trainingsintensität gewählt werden. Natürlich entscheidet auch die eingestellte Laufgeschwindigkeit über die Wirksamkeit des Trainings. Die Gelenke werden stärker beansprucht als beim Fahrrad-Hometrainer, der Kalorienverbrauch ist mit bis zu 650 Kilokalorien pro Stunde ebenfalls höher.Bei einem Rudergerät ist der koordinative Anspruch hoch und die Gelenkbelastung niedrig, während gleichzeitig Rumpf, oberer Rücken, Schultern und Arme sowie Beine und Po trainiert werden. Der Kalorienverbrauch beträgt bis zu 550 Kilokalorien pro Stunde. Doch ganz unabhängig davon, für welchen Hometrainer man sich entscheidet, sollte man sich vor dem Kauf immer gut überlegen, wo man ihn aufstellen möchte und prüfen, ob der Platzbedarf ausreichend ist. Möchte man gleichzeitig Trainingsvideos mit Anleitungen anschauen, während man trainiert, muss auch ein genügender Abstand zum Fernseher mit einkalkuliert werden.