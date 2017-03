Ein Handtuch als Trainingsgerät

Vor allem nach dem Winter ist die Haut strapaziert und benötigt etwas mehr Aufmerksamkeit. Der Wechsel aus trockener Heizungsluft und kalter, feuchter Luft draußen macht ihr zu schaffen. Außerdem wird die Haut zum größten Teil unter enger Kleidung versteckt. Die Kleidung besteht meist aus synthetischen Stoffen, die keine Luft hindurch lassen.Mit einer ganz einfachen Methode kann man jedoch der Haut in den kalten Monaten mal wieder etwas Gutes tun. Und dazu benötigt man nur ein Handtuch.Die Haut atmet aufUm die Haut einmal wieder zu entspannen und sie atmen zu lassen, sollte man ein wenig Zeit mit wenig Kleidung verbringen. Diese Zeit kann dann natürlich entsprechend genutzt werden, um der Haut auch gleich noch etwas Gutes zu tun. Dafür wird einfach ein hartes Handtuch in kaltes Wasser getaucht, das etwa zehn Grad haben sollte. Anschließend das Handtuch gut auswringen. Nun kann man mit den Übungen beginnen.Bei den Übungen handelt es sich weniger um richtige Fitnessübungen. Eher sind es Massagen, die jetzt am ganzen Körper durchgeführt werden. Das Handtuch wird an beiden Enden gefasst und nun wird der gesamte Körper von unten nach oben damit massiert, so als würde man sich nach dem Duschen trocken rubbeln. Man beginnt bei den Waden und steigt über das Gesäß bis zum Rücken nach oben. Gleiches wird auf der vorderen Seite des Körpers durchgeführt. Dies ist nicht nur für die Haut sehr angenehm, sondern trainiert auch die Armmuskulatur.Drei EffekteDie mechanischen Reize, die durch das Rubbeln entstehen, und durch die Kälte werden die Gefäßwände trainiert, da sie sich zuerst zusammenziehen und anschließend wieder öffnen. Dadurch bleiben die Gefäßwände flexibel und die Reaktion auf den Wechsel zwischen kalter und warmer Luft fällt leichter.Das Abrubbeln mit einem kalten Handtuch stärkt außerdem die Abwehrkräfte. Erkältungen haben weniger Chancen.Außerdem werden abgestorben Hautschüppchen durch die Handtuchmassage entfernt. Die Haut wird feiner und rosiger.