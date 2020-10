Dogging - Hund und Herrchen

Dogging setzt sich aus den beiden englischen Worten dog und Jogging zusammen, es bedeutet also, joggen mit dem Hund. Wobei Dogging nicht nur auf das Joggen begrenzt ist. Dogging umfasst die Sportarten Nordic Walking, Jogging und wandern. Hunde brauchen genügend Bewegung, daher hat sich der Sport entwickelt. Jeder Hundebesitzer, der auch gerne seine Runden joggt, nimmt seinen treuen Gefährten mit. Durch das Dogging haben sowohl Herrchen als auch Hund Bewegung. Das Dogging hat den Vorteil, dass der Hund nicht allein zu Hause ist und man dann extra eine Runde mit ihm spazieren gehen muss.Bei der Wahl der Strecke muss allerdings Rücksicht auf die Größe des Hundes genommen werden. Große Hunde können eine weitere Strecke bewältigen, als Hunde mit kürzeren Beinen. Da das Radfahren auch gerne dazu benutzt wird, um den Hund Auslauf zu gönnen, muss dabei einiges beachtet werden. Kleine Hunde können nebenherlaufen, aber die Strecke sollte nicht zu weit sein. Am besten ist es, wenn man dem Hund angewöhnt, in einem Körbchen auf dem Rad mitzufahren. Wird er müde, kommt er ins Körbchen und Herrchen kann trotzdem die Radtour beenden. Hunde müssen lernen, so am Rad mitzulaufen, dass sie keine Gefahr darstellen. Ein folgsamer Hund darf sich auch nicht durch andere Hunde ablenken lassen.Beim Dogging ist der Untergrund, auf dem gelaufen wird, wichtig. Ideal ist ein Waldboden, denn er ist weich und belastet die Gelenke von Hund und Herrchen nicht so. Dogging wird auch gerne im Wasser betrieben. Herrchen und Hund schwimmen zusammen in einem See. Für das Dogging im Wasser sollte man sich aber einen See aussuchen, der abgelegen ist. So werden andere Schwimmer nicht gestört. Ideal sind auch Bachläufe, dabei sollte man darauf achten, dass dieser keine starke Strömung hat. Dogging mit Inlineskates sollte nicht betrieben werden, da auf Asphalt gelaufen, bzw. gefahren werden muss. Die Gelenke des Hundes werden überbeansprucht.