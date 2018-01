Die Loipe ruft

Der Skilanglauf unterscheidet sich vom herkömmlichen Skifahren insofern, als dass man keinen Berg hinunterfährt, sondern im Gelände, durch Rückstoßbewegungen dahingleitet. Die Skier sind schmal, haben an der Unterseite Lamellen, damit man nicht rückwärts rutscht. Der Fuß wird nur vorne am Ski gehalten, die Ferse lässt sich heben. Es gibt verschiedene Arten von Bindungen, jede braucht einen eigenen Schuh. Beim Kauf sollte man daher in erster Linie auf die Passform des Schuhs achten und danach die Skier mit der dazupassenden Bindung kaufen. Die Stöcke sind relativ lang, weil man sich, um vorwärtszukommen, damit abstoßen muss.Langlaufen ist die günstigste Art Ski zu fahren, denn man braucht keine teure Liftkarte zu kaufen. Es fällt maximal die Benutzungsgebühr für eine Loipe an. Wer am Land wohnt, kann auch auf Wiesen seine Runden ziehen. Um vorwärtszukommen, gleitet man mit einem Bein nach vorne, der Stock der anderen Körperseite wird in den Schnee gestochen und damit Schwung geholt. Diese Bewegungen erfolgen immer abwechselnd. Steileres Gelände bewältigt man mit dem sogenannten Grätenschritt. Dabei werden die Skier in V-Form gestellt, so geht man praktisch den Hügel hinauf.Bei Abfahrten kann man, gleich wie beim alpinen Skilauf, in die Hocke gehen, während man die Stöcke unter die Arme klemmt. Beim Langlaufen wird der ganze Körper trainiert, da durch den Stockeinsatz auch die Muskulatur des Oberkörpers beansprucht wird. Die Verletzungsgefahr bei dieser Sportart ist gering, da das Tempo nicht so hoch ist. Durch das Langlaufen trainiert man Kondition, Ausdauer und Gleichgewicht. Es ist ein Sport, den auch Personen ausüben, die Probleme mit dem Herz-Kreislaufsystem haben. Das Herz wird gestärkt, der Kreislauf in Schwung gebracht und die Sauerstoffaufnahme gesteigert. Das Tempo, in dem gefahren wird, kann jeder auf seine Bedürfnisse abstimmen. Langlaufen schont die Gelenke und man verbrennt in einer Stunde etwa 1.000 Kalorien.