Der spirituelle Schulungsweg

Die 5 Tibeter sind eine Reihe von Übungen, die sowohl Körper als auch Geist gesund halten. Diese haben eine lange Tradition, denn schon seit Jahrhunderten praktizieren tibetische Mönche diese. Die Übungen sollten anfangs 3-mal, später bis zu 21-mal ausgeführt werden. Insgesamt dauern sie 15 Minuten. Begonnen wird in der ersten Woche mit einer dreimaligen Wiederholung, jede Woche kommen 2 Wiederholungen dazu, bis man die 21 erreicht hat. Jede der Übung wirkt sich anders auf Körper und Seele aus, dazu kommt noch, dass das Immunsystem gestärkt wird, und sie zu einer straffen Haut verhelfen.Die erste Übung der 5 Tibeter ist der Kreisel. Dabei steht man aufrecht, die Füße stehen in hüftbreite auf dem Boden. Dazu werden die Knie leicht gebeugt. Die gesamte Aufmerksamkeit wird bei der Übung nach innen gerichtet. Erst werden die Hände in Höhe der Augen gefaltet, der Blick fällt auf die Daumen. Beim Einatmen werden die Arme ausgebreitet und eine Drehung mit dem Oberkörper gemacht. Der Gleichgewichtssinn wird gefördert, der Kreislauf aktiviert. Die Kerze kennt man aus dem Schulsport. Man legt sich flach hin, die Beine wandern langsam nach oben. Bei der Übung werden die Hände seitlich angelegt. Sie stärkt Bauch und Rücken und aktiviert das vegetative Nervensystem.Der Halbmond ist für die Dehnung der Hals- und Schulterpartie. Dazu kniet man sich mit aufgestellten Zehen auf den Boden. Die Hände berühren das Gesäß, während der Oberkörper nach hinten gebeugt wird. Verdauungsaktivierend wirkt die Brücke, deren Ausgangsstellung der Langsitz ist. Die Handflächen berühren den Boden seitlich der Hüften. Danach wird das Gesäß gehoben, bis Oberschenkel und Oberkörper eine gerade Linie bilden. Die letzte Übung der 5 Tibeter ist der Berg. Ausgangsstellung ist die Bauchlage, die Hände werden in Höhe der Brust flach auf den Boden gelegt. Danach beginnt man erst den Oberkörper aufzurichten, danach den Unterkörper. Der höchste Punkt der Übung ist das Gesäß. Der Berg aktiviert alle Körperfunktionen.