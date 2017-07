LANGLAUF

Der besondere Kick als Ganzkörpertraining Nordic Blading

Skilangläufer trainieren schon lange im Sommer mit Inline-Skates, weil sie so die körperlichen Abläufe des Langlaufs trainieren können. Diese aus Finnland stammende Sportart nennt sich Nordic Blading. Beim Skaten werden die vom Skilanglauf bekannten Stöcke verwendet. So ist die Herzfrequenz beim Training höher und bis zu 40 % effektiver als beim reinen Inlinern. Neben der Beinmuskulatur werden auch Rücken, Bauch und der komplette Oberkörper trainiert.Wer mit dem Nordic Blading beginnen möchte, sollte die richtige Technik erlernen. Hierzu gehören neben den effektivsten Fahr- und Bremstechniken auch Übungen zum Stürzen. Anfängern wird daher immer empfohlen, in einem Verein oder Kurs die Grundtechniken zu erarbeiten.Zur Ausrüstung gehören neben den Inlinern und dem Stocksatz auch Schutzbekleidung. Ein Helm, protektorbewehrte Handschuhe, Ellenbogen- und Knieschoner sind ein Muss. Eine protektorbewehrte Hose wird aufgrund der hohen Geschwindigkeit ebenfalls empfohlen. Mit einem Herzfrequenzmesser behalten Sie Ihre Gesundheit immer im Blick. Bei der Auswahl der Stöcke sollte die Stocklänge die Körpergröße mal 0,9 plus 2,5 cm betragen. Es gibt verschiedene Arten von Nordic-Blading-Poles (Stöcken). Auch bei den Inline Skates sind ganz spezielle für diese Sportart zu haben. Daher ist eine gute Beratung in einem Fachgeschäft von großem Vorteil.Nordic Blading kann zu jeder Zeit und an jedem Ort ausgeführt werden. Es ist ideal für das tägliche Bewegen geeignet. Es schont die Gelenke und trainiert die allgemeine Fitness und lässt die Pfunde schmelzen. Wer schon immer eine gelenkschonende Alternative zum Joggen gesucht hat, wird vom Nordic Blading mehr als begeistert sein.Mittlerweile ist diese Sportart auch auf den Wald- und Schotterwegen angekommen. Mit Nordic Off Road Skates können Sie auch durch das Gelände fahren und beim Sport die herrliche Natur beobachten.