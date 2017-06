Chinlone - ästhetisches Spiel mit Taktgefühl

Chinlone ist ein Sport, der aus Birma stammt. Er kombiniert Ballsport und Tanz. Das Spiel ist schon seit über 1.500 Jahren bekannt. Spiele wurden für das birmanischen Königshaus gespielt. Seit der Erfindung von Chinlone haben sich über 200 verschiedene Arten, wie der Ball gespielt wird, entwickelt. Der Ball besteht aus Rattan, wenn er gekickt wird, entsteht ein klickendes Geräusch, das ist ein Teil der zu dem ästhetischen Spiel gehört. Dabei geht es nicht um den Gewinn, sondern darum, schön zu spielen. Ein Team besteht aus 6 Spielern, die, während sie sich im Kreis drehen, den Ball mit den Knien und den Füßen hin und her bewegen.Berührt werden darf der Ball mit den Fußsohlen, den Innen- und Außenkanten der Füße, dem Rist, mit den Fersen und den Knien. Entweder wird Chinlone barfuß oder mit speziellen Schuhen gespielt. Der Boden des Spielfelds besteht meist aus verdichtetem und trockenem Sand, es kann jedoch überall dort gespielt werden, wo der Boden flach ist. Der Durchmesser des Spielfeldes beträgt 6,7 Meter. Während eines Chinlone Spiels unterhält ein Ansager das Publikum und erwähnt die Namen der Tricks, die gerade durchgeführt werden. Als Begleitung zum Spiel wird traditionelle Musik gespielt. Die Mannschaften spielen im Takt der Musik.Das Spiel ist für Jung und Alt geeignet, eine Trennung nach Geschlechtern oder Altersgruppen gibt es bei Chinlone nicht. In einem Team können Frauen und Männer jeden Alters sein. Der Ball darf während eines Tricks nicht zu Boden fallen, daher muss das gesamte Team aufmerksam sein und darauf achten, dass kein Mitspieler abgelenkt wird. Eine hohe Konzentration ist daher für das Spiel ebenso erforderlich wie Taktgefühl, Körperbeherrschung und Reaktionsvermögen. Wer Chinlone intensiv betreibt, fühlt sich wie bei einer Zen-Meditation. Das Spiel wird weltweit gespielt, es ist auch unter anderen Namen bekannt. Die FIFA erkannte Chinlone als älteste Form des Fußballs an.