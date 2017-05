Brusttraining - Aufwärmen wichtig

Durch das Brusttraining werden die Brustmuskeln gekräftigt. Zu den Basisübungen für das Brusttraining gehören Liegestütze. Das Training baut entweder die noch nicht vorhandene Brustmuskulatur auf oder die Muskulatur wird erhalten. Jeder Mensch besitzt 2 Brustmuskeln, den Großen und den Kleinen. Durch gezieltes Training wird jeder Einzelne davon gestärkt. Am besten werden die Muskeln durch drückende oder ziehende Bewegungen trainiert. Man kann, neben den Liegestützen auch an der Hantelbank trainieren oder einfach nur Klimmzüge machen. Bei den Liegestützen muss man sein gesamtes Körpergewicht stemmen oder ziehen. Ein Expander für das Training kostet nicht viel und nimmt auch kaum Platz ein. Damit kann man zu Hause bequem trainieren.Gut für das Brusttraining ist das Schwimmen. Es schont die Gelenke und es werden Kalorien verbraucht und Fett abgebaut. Wer gerne im Fitnessstudio trainieren möchte, für den empfiehlt sich die Hantelbank. Untrainierte Personen beginnen dabei mit leichten Gewichten, die im Verlauf des Trainings immer schwerer werden. So kann die Brustmuskulatur langsam aufgebaut werden, ohne der Gefahr einer Überlastung ausgesetzt zu werden. Auch ein Brustmuskel ist vor einer Zerrung nicht geschützt, daher ist das Aufwärmen wichtig. Es reichen etwa 10 Minuten auf dem Laufband oder Cardio-Trainer, bevor man mit dem eigentlichen Brusttraining beginnen kann.Das Training kann man auch zu Hause durchführen. Beim Gewichtstemmen liegt man auf dem Rücken, Hanteln oder alternativ auch gefüllte Wasserflaschen werden nach vorne und nach oben gestemmt. Mit ausgestreckten Armen legt man die Gewichte seitlich am Körper ab. Wer genug Platz hat, kann sich auch eine Hantelbank kaufen, diese kostet nicht viel und kann für andere Übungen verwendet werden. Die billigste Variante ist eine Bierbank, auf die man Decken legt. Man legt sich so hin, dass die Fußsohlen flach auf dem Boden aufliegen. Die Ausgangsstellung ist, dass die Arme, in denen man die Gewichte hält, senkrecht über dem Körper nach oben zeigen. Danach senkt man sie langsam ab, wobei die Ellenbogen links und rechts am Oberkörper vorbeigehen.