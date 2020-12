RHEUMA VORBEUGEN MIT WALKING

Brainwalking im Park

Der Herbst ist doch wunderschön, jedenfalls dann, wenn das Laub der Bäume sich farbenfroh zeigt, die Sonne ihre sanften Strahlen noch auf die Erde lenkt und das Herbstlaub herrlich unter den Füßen raschelt.Jetzt ist es an der Zeit, sich fit zu halten, um die Abwehrkräfte zu stärken und gesund durch die nasskalte Jahreszeit zu kommen. Selbst die größten Sportmuffel sollten sich vom Sofa erheben, durch das raschelnde Herbstlaub laufen, die Schönheit des Herbstes wahrnehmen und den Spaziergang mit allen Sinnen genießen.Ein Spaziergang tut nicht nur gut, er hält auch fit und es gibt sogar ein spezielles Walking-Programm, für das keine teuren Fitnessgeräte notwendig sind. Alles, was beim "Brain-Walking" benötigt wird, liegt buchstäblich vor den Füßen.Was aber ist "Brainwalking" und wie funktioniert es?Dass beim Gehen die Sauerstoffversorgung im Gehirn verbessert wird, ist allgemein bekannt, denn bei Bewegung steigt die Hirnaktivität. Die "grauen Zellen" werden angeregt, die Sinne geschärft und die geistige Leistungsfähigkeit nimmt um fast 20 Prozent zu. Diesen positiven Effekt kann man durch zusätzliche Stimulation der Nervenzellen noch unterstützen.Das "Barfußlaufen" über Kieselsteine, das Kneten eines Noppenballs und selbst das Riechen an einer Blume löst gewisse Reize aus, die wiederum das Gehirn anregen. Dadurch wird sogleich die Durchblutung gesteigert. Zugegeben, im Herbst läuft keiner barfuß durch den Park, doch es gibt wunderbare Alternativen, während des Walkings, die logisch-rationale Hirnhälfte mit der rechten, kreativ-intuitiven Hälfte, zu verknüpfen.Alle Eindrücke, die während des Walkings entstehen - wie zum Beispiel beim Sprung über einen Ameisenhaufen, beim Lauf mit geschlossen Augen oder während des Rückwärts-Laufens - werden intuitiv gespeichert. Das Brainwalking ist also so etwas wie ein Denksport, der gleichermaßen mit Sinnes- und Erinnerungsübungen gespickt ist. Nicht nur die körperliche Fitness wird gestärkt, auch die Konzentration wird gefördert und die Merkfähigkeit trainiert.Wenngleich ein Brainwalking-Parcours schon sehr merkwürdig anmutet, so macht er doch wirklich Spaß und schärft alle Sinne!