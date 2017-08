Bergtouren - Höhenmeter überwinden

Bergtouren sind ein außergewöhnliches Erlebnis, denn man ist der Natur ganz nahe und bewegt sich an frischer Höhenluft. Es klingt zwar im ersten Moment recht einfach, eine Bergtour zu unternehmen, doch eine solche Tour kann ganz schön anstrengend sein. Dazu kommt, dass die Luft in den Bergen dünner ist. Bei einer Bergtour wandert man nicht nur über gute Wanderwege, auch Kletterpartien sind manchmal notwendig, um an sein Ziel zu kommen. Bevor man eine Bergtour plant, sollte man fit sein, denn der Körper wird vor eine große Herausforderung gestellt. Für Einsteiger empfiehlt sich anfangs eine Wanderung auf einem Höhenwanderweg. Bei diesen ist die Steigung relativ gering, sodass sie jeder bewältigen kann.Möchte man eine Bergtour unternehmen, sollte man erst einmal die Streckenlänge auswählen. Der Weg muss bewältigt werden können. Wandert man in einer Gruppe, muss auf den schwächsten Teilnehmer Rücksicht genommen werden. Bergtouren sind nicht mit normalen Wanderungen zu vergleichen, da man einige Steigungen und damit Höhenmeter überwinden muss. Beim Planen der Route sollten auch Pausen eingeplant werden. Dazu kann man eine gemütliche Berghütte wählen, oder auch spontan irgendwo Rast machen, wo man während man sich stärkt, die Aussicht genießen kann. Als Abschluss der Bergtour kann man einen Berggasthof wählen, wo man gemütlich zusammensitzt und noch einmal über das Erlebte spricht.Bei einer Bergtour muss man die passende Ausrüstung mithaben. Die Schuhe, die man tragen möchte, sollten bereits getragen sein, damit hat man Gewissheit, dass man keine Blasen und Druckstellen bekommt. In den Bergen muss man auch immer mit einem Wetterumschwung rechnen, daher muss warme Bekleidung und Regenbekleidung eingepackt werden. Wer in Gebieten mit Steinschlaggefahr wandert, braucht unbedingt einen Helm. Verbandszeug muss auch mitgenommen werden. In den Rucksack gehören natürlich auch Getränke und Essen. Ist eine Übernachtung geplant, müssen Schlafsack oder Zelt ebenfalls eingepackt werden. Ersatzkleidung und Socken sollten auch noch mitgenommen werden.