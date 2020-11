BABY IM WINTER

Belebende Spaziergänge mit dem Baby im Winter

Obwohl kalte Temperaturen im Winter nicht gerade zum Spazierengehen einladen, ist es wichtig, wenn möglich täglich mit Babys ins Freie zu gehen. Richtig angezogen und mit dem passenden Kälteschutz ist das auch überhaupt kein Problem.Frische Luft stärkt das Immunsystem, auch im Winter. Damit die kalten Temperaturen der zarten Babyhaut nichts anhaben kann, sollten besonders Gesicht und Hände gut geschützt werden. Immerhin ist die Haut von Babys fünfmal dünner als die von uns Erwachsenen, trocknet demzufolge leichter aus und bedarf in den Wintermonaten besonderer Pflege. Hierzu eignen sich reichhaltige Cremes mit genügend Fett, Bienenwachs und Mandelöl oder anderen Pflegestoffen, die eine natürliche Schutzbarriere bilden.Da auch im Winter die Sonne scheinen kann, sollte bei der Wahl der Pflegecreme natürlich auch an den geeigneten Lichtschutzfaktor gedacht werden. Die Intensität der Strahlung wird wegen der kalten Witterung nur allzu oft unterschätzt, weswegen der LSF mindestens 15 betragen sollte.Bei jedem Winterspaziergang mit dem Nachwuchs kommt es natürlich auf die richtige Kleidung an. Da der kleine Körper schnell auskühlen kann, muss er gut eingepackt werden. Am besten erreicht man das mit dem legendären "Zwiebelprinzip", was bedeutet, mehrere dünne Kleidungsstücke übereinander zu ziehen. Die Luftpolster zwischen den verschiedenen Kleidungsstücken halten zusätzlich warm und sind daher besser als ein dickes Kleidungsstück. Eine Decke, eine warme Unterlage und ein Fußsack gehören ebenfalls zur Winterausrüstung. Um das Baby im Wagen vor dem eisigen Wind zu schützen, ist es ratsam, das Verdeck hochzuklappen.Für einen gesunden Winterspaziergang genügen in der Regel etwa 30 Minuten. Babys, die schlafen, kühlen übrigens schneller aus. Bereits etwas größere Kinder, die selbst gerne mal im Schnee rumtollen, sollten nach dem Spielen nicht zu lange in ihren nassen Sachen bleiben, um sich nicht zu erkälten. Nach dem Spaziergang brauchen die Kleinen Zeit sich zu entspannen. Beruhigende Pflege-Öle helfen dabei und wärmen gleichzeitig den Körper.