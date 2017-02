Beckenbodentraining - wichtig für jedermann

Die meisten Menschen verschwenden keinen Gedanken an ihren Beckenboden. Warum auch? Denn erst, wenn dieser Probleme verursacht, wird der Beckenboden meist erst wahrgenommen. Dabei hat der Beckenboden, der aus Muskulatur und Bindegewebe besteht, sehr wichtige Aufgaben: Er stützt Organe, wie Blase, Darm und Gebärmutter, und unterstützt außerdem die Tätigkeit der Schließmuskulatur der Harnröhre und des Afters.Mit der Zeit werden die Muskeln des Beckenbodens jedoch schwächer. Doch es gibt Möglichkeiten, den Beckenboden in Form zu halten.Beckenbodentraining unter professioneller AnleitungDie einfachste Methode, um Übungen für das Beckenbodentraining zu erlernen, ist ein Trainingskurs, der von geschulten Trainern geleitet und geführt wird. Derartige Kurse werden in Fitnessstudios angeboten. Aber auch Volkshochschulen und Sportvereine bieten Trainingsprogramme für das Beckenbodentraining an. Da die Beckenbodenmuskulatur vor allem nach einer Geburt sehr gedehnt und geschwächt ist, werden entsprechende Kurse, auch als Rückbildungsgymnastik bezeichnet, von Hebammen und Entbindungskliniken angeboten.Beckenbodentraining für ZuhauseEs ist jedoch nicht immer ein Kurs in einer entsprechenden Einrichtung nötig. Auch Zuhause können die Muskeln des Beckenbodens gestärkt werden. Dafür bieten sich verschiedene Übungen an, die sogar einfach nebenbei absolviert werden können.So kann man zum Beispiel während des Sitzens auf einem Stuhl oder dem Sofa den Beckenboden trainieren, indem man einfach das Becken nach vorn kippt und nun die Gesäßmuskeln und -knochen kräftig zusammenzieht. Diese Anspannung sollte einige Augenblicke gehalten werden. Anschließend entspannen und die Übung wiederholen.Eine weitere recht einfache Übung ist das Buckeln. Dabei kniet man auf dem Boden, die Knie aneinander, und stützt sich auf die Hände, die ungefähr schulterbreit auseinander sind. Nun entspannt man den Beckenboden, indem man ein Hohlkreuz macht. Zur Anspannung wird der Rücken gekrümmt und der Beckenboden angespannt.Natürlich gibt es noch weitere Übungen, die ganz leicht Zuhause durchgeführt werden können. Das Internet gibt ausreichend Möglichkeiten vor. Wichtig ist jedoch, dass das Training regelmäßig durchgeführt wird. Denn nur durch Regelmäßigkeit kann die Beckenbodenmuskulatur auch wirklich gekräftigt werden.