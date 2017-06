Bauchtraining - langsam intensivieren

Ein flacher und durchtrainierter Bauch ist einfach schön anzusehen, außerdem sind Speckrollen, die sich am Bauch befinden ungesund. Schon am Morgen kann man mit dem Bauchtraining beginnen, dazu braucht man gar nicht aus dem Bett zu steigen. Nach dem Klingeln des Weckers streckt und rekelt man sich. Dadurch werden die Muskeln für das anstehende Bauchtraining gedehnt. Die Bettbrücke kann sofort nach dem Aufwachen durchgeführt werden. Ausgangsposition ist die Rückenlage, die Arme liegen links und rechts am Körper. Nun stellt man die Füße flach auf die Matratze und hebt den Rücken, wobei die Oberschenkel einen 90-Grad-Winkel bilden. Diese Übung sollte man 10-mal wiederholen, bevor man aus dem Bett steigt.Wer zusätzlich unter Rückenschmerzen leidet, sollte den sogenannten Katzen-Streck versuchen. Dieser dehnt die Muskeln an der Wirbelsäule, sie wird beweglicher. Man stellt sich im Vierfüßlerstand auf den Boden, die Handflächen berühren den Boden. Wie eine Katze rundet man den Rücken und drückt ihn gleichzeitig nach oben. Diese Position wird für einige Zeit gehalten, bevor man die Übung wiederholt. Gut für die Bauchmuskeln sind Chrunches oder Sit Ups. Diese müssen jedoch langsam und intensiv durchgeführt werden, damit das Bauchtraining effektiv ist. Gerade Anfänger neigen dazu, schnell einen Erfolg erzielen zu wollen, dabei besteht die Gefahr des Übertrainierens.In erster Linie muss durch das Training die Fettschicht abgebaut werden, denn darunter liegen die Bauchmuskeln. Fehler beim Bauchtraining müssen vermieden werden. Anfänger heben den Kopf an, das führt zu Nackenschmerzen. Ebenfalls ein Fehler, der gerne auftritt, ist die Geschwindigkeit. Richtig ist das Bauchtraining, wenn die Bauchmuskeln zu zittern beginnen. Dieses Zittern zeigt, dass das Training erfolgreich ist. Beim Training ist es auch wichtig, dass man nur die vorgegebene Anzahl der Wiederholungen durchführt. Andernfalls besteht die Gefahr, sich Schäden an den Muskeln, wie eine Zerrung, zuzuziehen. Am besten ist es, wenn man sich die Übungen von einem Fitnesstrainer zeigen lässt.