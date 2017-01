STRESSBEWÄLTIGUNG

Balance der Sinne

Den akuten Stress bewältigen, in dem man sich mit Bachblüten, Tees oder ätherischen Ölen verwöhnt, ist eine gute Möglichkeit, damit das kurze Durchatmen zwischendrin ermöglicht wird. Als Bachblüten eignen sich Oak, Rock Water und Vervain besonders gut. Sie sind in der Apotheke erhältlich.Im Oak-Zustand kann es dazu kommen, dass man mit Verbissenheit, Dauerstress und Anspannung konfrontiert wird. Die Bachblüten "Oak" werden bei Stress durch Unnachgiebigkeit eingesetzt. Wenn man dazu neigt, sich zu sehr in den Stress hineinzugeben und schon regelrecht leblos bei der Sache ist, hilft Rock Water, denn dieses gibt einem ein Gefühl für die eigene Leistungsfähigkeit zurück.Vervein hilft bei übertriebenem Enthusiasmus. Man gewinnt eine lockere und tolerante Art, um mit den täglichen Anforderungen zu Recht zu kommen und sich nicht selbst zu überschätzen.Im Reformhaus, findet man eine Vielzahl an Kräutertees. Es kann sich als Segen erweisen, wenn man von der Heilkraft der Kräuter profitiert. Hier kann man sich auch in einem Reformhaus beraten lassen, welche Mischung sich am besten eignet.Die Düfte erweisen sich ebenfalls als äußerst nützlich, gegen jegliche psychischen Belastungen. Ätherische Öle können einen entspannen, vitalisieren, oder einen klaren Kopf bewahren lassen.Besonders eignen sich folgende Duftrichtungen:Majoran: Für die Entspannung von Muskeln und Gehirn, perfekt als Erschlaffungselixier.Muskatellersalbei: Die Wirkung ist vitalisierend, entkrampfend und beruhigend.Ylang-Ylang: Ein sehr weiblicher, süßlicher Duft, der krampflösend und beruhigend wirkt. Außerdem wirkt Ylang-Ylang erotisierend.Bergamotte: Der frische, fruchtige und leicht herbe Duft ist sehr beliebt. Bergamotte hellt die Stimmung auf und lässt einen den Alltagsstress vergessen.Ätherische Öle können als reines Öl für Duftlampen oder als Badezusatz verwendet werde, sowie als Massageöl ihre Wirkung verbreiten.Je nach Größe des Raumes, empfiehlt es sich 4-8 Tropfen des Öls mit Wasser zu vermengen, wenn es für eine Duftlampe genutzt wird, oder 10 Tropfen dem Badewasser zuzugeben.Für das Massageöl benötigt man 100 ml Basisöl (Jojoba- oder Süßmandelöl) und 60 Tropfen von der gewählten Essenz.