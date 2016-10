ENTSPANNUNG

Autogenes Training die Macht der Suggestion

Autogenes Training ist eine Entspannungstechnik, die man durch gezieltes Training selbst an sich hervorruft. Mit dieser Methode gelingt es, den Körper und vor allem die Seele in einem absoluten entspannten Zustand zu bekommen. Das löst dann auch körperliche Muskelanspannungen und verhindert Schmerzen. Erfahrene Trainer bieten autogenes Training für kleine Gruppen zwischen bis höchstens zwölf Personen an. Wichtig ist, dass dieses Training in absolut ruhiger Umgebung stattfindet. Nun soll der Schüler Formeln lernen, die ihn total entspannen. Der Trainer gibt zwar Beispiele, aber jeder soll für sich selbst entscheiden, was ihm gut tut.Es gibt sechs Grundübungen. Sehr wichtig ist auch, dass man sich aus jeder Übung wieder herausholt. Das geschieht meist mit einer bestimmten Atemtechnik oder bestimmten Übungen, um die Muskeln wieder zu aktivieren. Schafft man es, sich durch das autogene Training in absolute Entspannung zu versetzen, dann kann in diesen Zustand auch an sich gearbeitet werden. Ein cholerischer Mensch kann sich mit entsprechenden Sätzen zur Ruhe bringen und dann den Tag ausgeglichener angehen.Die Macht der Entspannung und die Macht der Suggestion vereinen sich hier und hat schon vielen Menschen geholfen, zur Ruhe zu kommen. Das ist wichtig für Personen, die im Alltag viel um die Ohren haben und schwer zur Ruhe kommen. Mit den gezielten Übungen des autogenen Trainings schafft man das. Es gibt auch autogenes Training für Kinder. Die nächste Entspannungsstufe wäre dann die Meditation. Erfolge mit dem autogenen Training hat man besonders bei Regelbeschwerden, seelischen Belastungen, Burn-Out-Syndrom, Migräne und Schmerzzuständen aller Art. autogenes Training hilft lindern.Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass autogenes Training eine Wirkung auf den Körper hat. Durch die Autosuggestion werden Muskelverspannungen gelöst, die durch Wut, Ärger oder auch Angst verspannen. Auch Organe sind von diesen Gefühlen betroffen und deren Arbeit wird eingeschränkt. Autogenes Training ist leicht zu erlernen und auch zuhause leicht auszuführen.