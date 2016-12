Ausgefallen - Beheizte Sportkleidung

Wenn die Tage kürzer werden und die ersten Schneeflocken fallen, ist die Motivation, seinen gewohnten Sport draußen nachzugehen, eher gering. Die Kleidungsfrage stellt hier den Sportler vor ein Problem. Ist er zu warm angezogen, schwitzt er zu stark, in dünner Kleidung friert er schnell. Es gilt ein Mittelmaß zu finden, damit der Sport im Winter betrieben werden kann, es können nicht immer zusätzliche Kleidungsstücke mitgenommen werden. Für Hände und Füße gibt es bereits Einlagen, die diese Körperregionen wärmen. Seit Kurzem ist auch beheizbare Kleidung für Sportler auf dem Markt.Die Sportindustrie hat die Bedürfnisse erkannt und darauf reagiert. Sie bietet Sportlern beheizte Kleidung an. Das Prinzip dieser Bekleidung ist einfach. In ihrem Inneren befinden sich Akkus. Diese versorgen die Jacke oder die Hose mit Wärme. Nicht jeder Mensch hat das gleiche Wärmeempfinden, daher ist an den Ärmeln der Sportjacke ein Regler eingebaut, mit dem die Temperatur angepasst werden kann. Die durchschnittliche Ladezeit der Akkus beträgt etwa 5 Stunden, danach bieten sie eine Betriebszeit von bis zu 12 Stunden. Wird die Jacke schmutzig, muss sie gewaschen werden. Das ist kein Problem, denn den Akku kann man einfach entfernen. Die Bekleidung kann bei 30 Grad in der Maschine gewaschen werden.Es ist klar, dass diese spezielle Bekleidung preislich höher liegt als herkömmliche Sportjacken und Hosen. Für jemanden, der im Winter nicht auf Aktivitäten im Freien verzichten möchte, lohnt sich diese Investition jedoch. Da die Jacken aus dünnem Material gefertigt sind, schränken sie den Träger in seiner Bewegungsfreiheit nicht ein. Daher ist sie für jede Sportart geeignet, ob man nun wandert, klettert oder joggt. Um für sich die passende Bekleidung zu finden, sucht man den Fachhändler auf. Dort kann die Jacke anprobiert werden, schließlich muss man sich darin wohlfühlen. Der Händler berät den Sportler. Auf Sport im Winter braucht man also nicht mehr verzichten.