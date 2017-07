SENIOREN SPORT

Auch im Alter noch fit

Bereits ab dem 25. Lebensjahr wird im Körper allmählich alles wieder abgebaut. Dies ist für den Menschen bis zum 40. Lebensjahr jedoch kaum spürbar, da der Körper ausreichende Reserven angelegt hat. Wer jedoch auch weiterhin fit bleiben möchte, sollte etwas tun. Bewegung ist hier das A und O. Doch wenn man allmählich in die Jahre kommt, dann fällt auch das Training nicht mehr allzu leicht.Seniorentraining im FitnessstudioEs gibt viele Fitnessstudios, die bereits spezielle Trainingsprogramme anbieten, die auf die Ansprüche von Senioren zugeschnitten sind. Dabei kommt es vor allem auf die Mobilität der Senioren an. Wichtig ist auch, dass die verwendeten Trainingsgeräte Sicherheit bieten. Nach Möglichkeit muss immer eine Vorrichtung zum Festhalten vorhanden sein. Außerdem können die meisten Programme sowohl sitzend als auch stehend durchgeführt werden. Schließlich ist darauf zu achten, dass der Körper nicht zusätzlich belastet, sondern eher gestärkt und unterstützt wird beim Entgegenwirken des Abbaus.Wer ein entsprechendes Seniorentraining durchführen möchte, um seinem Körper und somit seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun, der kann dies in zahlreichen Fitnessstudios tun. Hier wird sich wie bei jedem anderen Training auch ein geschulter Trainer um den Trainierenden kümmern. In der Regel wird ein individueller Bewegungs- und Trainingsplan aufgestellt, der auf den Körper des Trainierenden abgestimmt ist.Seniorentraining auch für ZuhauseUm auch im Alter noch fit zu sein, muss man nicht unbedingt in ein Fitnessstudio gehen. Denn auch Zuhause können verschiedene Übungen durchgeführt werden. Das Gute daran ist, dass man die Trainingsgeräte ohnehin in der Wohnung hat. Bei diesen Fitnessgeräten handelt es sich um einen Stuhl, um ein Sofa und um den Boden. Mehr ist für ein gutes Fitnesstraining nicht nötig. Zur Unterstützung kann auch noch ein Fitnessband verwendet werden. Vor allem im Internet sind zahlreiche Übungen für Senioren zu finden, die nicht nur den Körper bzw. die Muskulatur stärken, sondern auch noch richtig Spaß machen und leicht Zuhause durchgeführt werden können.