WASSERTRAINING

Aquatraining - Effektive Bewegung im Wasser

Wasser trägt - unser Körper wiegt im Wasser nur noch einen Prozentsatz seines Eigengewichtes. Darum schonen Bewegungsübungen im Wasser unsere Gelenke. Doch es muss nicht immer Schwimmen sein. Fitness-Training im Wasser ist aufgrund des vier- bis zwölfmal höheren Widerstandes gegenüber der Luft ausgesprochen effektiv und kann sogar als gezieltes Kraftausdauertraining eingesetzt werden.Übungen zur Steigerung der Ausdauer wirken sich günstig auf die Sauerstoffaufnahme im Körper sowie auf Blutdruck und Herzfrequenz aus. Sie fördern die periphere Durchblutung, stärken Herz- und Skelettmuskulatur, senken das LDL-Cholesterin, stabilisieren das Immunsystem und aktivieren die Hormonbildung. Mit einem solchen Training tut man Gelenken und Wirbelsäule etwas Gutes und vermindert das Risiko von Verschleiß und Verletzungen des Bewegungsapparates.Durch regelmäßiges Training im Wasser können gezielt Muskeln aufgebaut werden, die vergrößerte Muskelmasse bringt automatisch einen erhöhten Grundumsatz des Stoffwechsels mit sich. Aquatraining ist also ausgezeichnet als Unterstützung beim Fettabbau anzuwenden und ermöglicht es manchen sehr übergewichtigen Menschen erst, sich sportlich zu betätigen. Durch den Wasserauftrieb werden die Bewegungen erleichtert, die Gelenke werden geschont und können schmerzfrei bewegt werden.Wer eine vorwiegend sitzende Tätigkeit ausübt, vergrößert mit Aquasport die Leistungsfähigkeit seines Bewegungsapparates. Die Muskulatur von Bauch und Rücken, Armen, Beinen und Gesäß wird gekräftigt. Diese Wirkung kommt auch Personen mit orthopädischen Erkrankungen zugute, denen erst das Medium Wasser die Möglichkeit bietet, ein Körpertraining auszuüben. Aufgrund den einer Schwerelosigkeit ähnelnden Bedingungen erleben sie ihren Körper in einer Weise, wie es an Land nicht möglich wäre.Sinnvoll ist es in jedem Fall, das Aquatraining zumindest zu Beginn unter fachgerechter Anleitung auszuüben. Für die Teilnahme benötigt man keine besonderen Voraussetzungen. Bei Herzbeschwerden oder hohem Blutdruck sollte man sich nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt zum Training entschließen.