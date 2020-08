SCHWIMMEN

Am Pool, im See oder am Meer

Sich erholen von den alltäglichen Strapazen steht für die meisten im Vordergrund, wenn endlich die Zeit der Ferien gekommen ist. Für alle, die zwar gerne in den Urlaubswochen nur noch faulenzen möchten, jedoch die persönliche Fitness nicht gänzlich missachten wollen, bietet es sich geradezu an, das eine oder andere Workout in das Meer oder den Swimmingpool zu verlegen.Beim Urlaub am Wasser in Form bleiben, muss allerdings nicht bedeuten, dass man nun bei jedem animierten Kurs teilnehmen muss. Im Gegenteil, schon wenige Minuten mit einem ganz persönlichen Training im Wasser, hat man viel für sich und seine Gesundheit, oder besser gesagt, Kondition getan. Ist man am Meer, dann kann dieses durch seine ständigen Wellenbewegungen ein hervorragender Trainingspartner sein: 1. Im höchsten kniehohen Wasser kräftig auf der Stelle laufen, dabei die Arme im Rhythmus der sich abwechselnd hebenden Knie mitschwingen lassen, ist äußerst effektiv, wenn man seine Kondition ebenso trainieren möchte als auch die Muskulatur an den Beinen, dem Po und dem Bauch. 2. Beim dynamischen Drehen sollte man soweit ins Wasser gehen, dass lediglich der Kopf noch hervor sieht, aber die Füße noch auf dem Meeresboden stehen können. Hat man diese Grundposition eingenommen, werden die Arme seitlich im Wasser ausgestreckt (Handflächen nach vorne) und der gesamte Oberkörper abwechselnd nach rechts und nach links gedreht. 3. Sprünge gegen den Wasserwiderstand sind ein hervorragendes Workout, wenn man sich etwas mehr für seine Kondition und Fitness tun möchte. Für diese Übung sollte man sich eine Stelle im Meer suchen, die eine Wasserhöhe bis zur Hüfte aufzeigt. Folgend geht man leicht in die Knie, streckt die Arme zum Ausbalancieren zur Seite und springt explosionsartig nach oben, so dass die Knie möglichst weit an die Wasseroberfläche gelangen.Auch bei einem Urlaub am Swimmingpool lässt sich viel für die Fitness tun. Wer die Möglichkeit hat, kann beispielsweise einen der inzwischen zahlreichen Aqua-Fitness Kurse buchen, die sowohl hierzulande als auch in vielen Hotels rund um den Globus von Animateuren angeboten werden. Doch auch im Pool gilt, dass man sehr gut alleine seine Kondition und Fitness trainieren kann. Sich mit dem Rücken an den Beckenrand lehnen, die Arme auf den Rand des Pools legen, die Beine im Wasser möglichst in eine waagerechte Position bringen und kräftig strampeln, ist eine leichte Übung mit hoher Wirkkraft. Auch Push-Ups am Beckenrand sind recht einfach auszuführen, trainieren jedoch im Besonderen die Arme und den Oberkörper. Hierzu werden die Hände schulterbreit auf den Rand abgestützt. Der Rücken sollte hierbei gerade gehalten werden. Anschließend drückt man sich nach oben, hält kurz diese Position und lässt sich wieder nach unten in das Wasser gleiten. Vier Sätze à 15 Wiederholungen machen jeder Liegestützübung gewaltig Konkurrenz. Selbstverständlich gibt es noch weitaus mehr an Übungen die im Wasser ausgeführt werden können und dank dem Wasserauftrieb auch für Menschen geeignet sind, die etwas mehr an Gewicht auf die Waage bringen oder Probleme mit den Gelenken haben. Tipps und Anleitungen finden sich hierzu in Büchern, auf Internetportalen oder direkt bei den Anbietern von Aqua-Fitness Kursen.