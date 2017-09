Zurück zum schlanken Körper

Auch wenn eine Schwangerschaft für die meisten Frauen zu den schönsten Erlebnissen in ihrem Leben zählt, bleiben danach auch ein paar unschöne Dinge zurück. Gemeint ist die veränderte Figur, die der vor der Schwangerschaft gar nicht mehr gleicht. Daher trainieren viele Frauen nach der Geburt, um ihren Körper wieder in Form zu bringen.Auch wenn eine Frau nach der Geburt mit ihrer Figur nicht zufrieden ist, sollte sie beachten, dass sie mit dem Bauchtraining nicht zu früh beginnt. Vor allem die gerade Bauchmuskulatur sollte nicht vorzeitig wieder stark beansprucht werden. Es können schwerwiegende Konsequenzen, wie eine Inkontinenz, eine Senkung der Gebärmutter oder Schädigungen im Beckenbodenbereich die daraus resultierende Folge sein.Nicht nur die Bauchmuskulatur muss nach der Schwangerschaft wieder aktiviert und trainiert werden. Das Gleiche gilt für den Kreislauf. Damit die Betroffene nicht die falschen Übungen macht, sollte sie sich medizinischen Rat von einer Hebamme einholen. Diese kann der jungen Mutter Praktiken zeigen, wie sie ihren Beckenboden auf sanfte Weise trainieren kann, ohne dabei den Körper nachhaltig zu schädigen. Es spielt keine Rolle, ob das Kind auf herkömmlichem Wege oder per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Der Beckenboden ist auf jeden Fall sehr gedehnt und geschwächt und somit in den ersten Wochen nach der Geburt kaum einsetzbar. Da sich die Mutter um ihren kleinen Liebling kümmern muss und möchte, sollte sie ihn in den ersten drei Monaten nach der Schwangerschaft einfach in die Gymnastik mit einbeziehen. Sind circa sechs bis acht Wochen seit der Geburt vergangen, so wird der Mutter empfohlen, einen Kurs für Rückbildungsgymnastik zu besuchen. Dort lernt die Mutter zumeist von einer Hebamme, wie sie im Alltag auf schonende Bewegungen achten kann. Die Mutter sollte sich für den Weg zu ihrer alten Traumfigur Zeit lassen. Wer zu ehrgeizig und unbedacht beim Training nach der Geburt vorgeht, der riskiert einen Milchstau.