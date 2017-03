Wissenswertes über Bauchdeckenstraffungen

Eine Schwangerschaft oder ein höherer Gewichtsverlust kann die Ursache dafür sein, dass die Bauchdecke nicht mehr straff ist. Mit Gymnastik und Sport alleine kommt der straffe Bauch meist nicht mehr zurück. Es fällt die Entscheidung, die Bauchdecke operativ straffen zu lassen. Dabei handelt es sich um einen großen Eingriff, der vorher gut überlegt werden muss. Die Operation findet unter Vollnarkose statt. Die große Narbe, die dabei entsteht, wird im Bereich des Ansatzes des Schamhaares angelegt, so sieht man sie später kaum mehr.Vor der Entscheidung einer Bauchdeckenstraffung müssen einige Fragen geklärt werden. Eine davon ist, ob eine Schwangerschaft geplant ist. Während einer Schwangerschaft können die Narben schmerzen, liegen Operation und Schwangerschaft zeitlich nahe zusammen, kann das sogar gefährlich werden. Hat man durch Gewichtsverlust überflüssige Haut am Bauch, muss gewährleistet sein, dass das derzeitige Gewicht auch gehalten werden kann. Wie umfangreich die Operation ist, stellt der Arzt beim Vorgespräch fest. Oft ist es notwendig mehrere Schnitte zu setzen, das ist dann der Fall, wenn sich am Oberbauch überflüssige Haut befindet. Der Schnitt wird unter der Brust gesetzt und die Haut nach oben gezogen. Das hat zur Folge, dass auch der Nabel versetzt werden muss.Nach einer Operation muss man 3 Monate auf Sportarten verzichten, bei denen die Bauchmuskulatur beansprucht wird. In diesem Zeitraum dürfen auch keine schweren Lasten gehoben werden. Schon im Vorfeld der Operation wird ein Bauchmieder angepasst, das 3 Monate getragen werden muss. Bis zur Entfernung der Nähte, die etwa zwischen dem 10. und 14. Tag nach der Operation stattfindet, darf weder gebadet noch geduscht werden. Wie bei allen Operationen besteht ein Narkoserisiko, die großen Wunden können sich entzünden. Die Kosten, die sich auf ca. 6.000 Euro belaufen, muss der Patient selbst tragen. Nur in den seltensten Fällen übernehmen die Kassen die Kosten dafür. Je nach Heilungsverlauf und Umfang der Operation dauert der Aufenthalt in der Klinik zwischen 2 bis 5 Tage.