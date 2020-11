HAUTPFLEGE

Wintersicher - optimale Hautpflege im Winter

Im Winter machen unserer Haut die trockene Heizungsluft in den Räumen sowie die klirrende Kälte draußen sehr zu schaffen. Die Temperaturschwankungen sowie andere schädigende Faktoren können das Hautbild nachhaltig deutlich beeinträchtigen. Diese Schädigungen können dazu führen, dass wir uns in unserer eigenen Haut nicht mehr wohlfühlen. Daher sollte man besonders im Winter auf eine gute Hautpflege achten. Diese muss dann konsequent durchgeführt werden. Denn ist man hier einmal nachlässig, kann die Haut bereits kleine Schäden davon tragen. Symptome wie Trockenheit, Schuppen der Haut und Risse sind dann die unangenehmen Folgen der Nachlässigkeit bei der Hautpflege.Um der Hauttrockenheit in den Wintermonaten entgegen zu wirken, sind nur wenige Pflegemaßnahmen nötig. Zunächst sollte man darauf achten, dass alle Körperteile gut und warm eingepackt sind. Handschuhe, Mütze und Schal sollten bei dem Winteroutfit in keinem Falle fehlen. An zweiter Stelle steht dann die Pflege der Haut. Hier kann man mittels einer Lotion und einer Feuchtigkeitscreme die Haut optimal vor dem Austrocknen bewahren. Wer bereits vor dem Kälteeinbruch eine trockene Haut hat, sollte bei der Auswahl der Körperlotion immer darauf achten, dass es sich um eine Wasser-in-Öl-Emulsion handelt. Sie kann nämlich gleich doppelt helfen. Sie versorgt die Haut optimal mit Feuchtigkeit und das Öl sorgt für eine optimale Schutzschicht vor der trockenen Heizungsluft und der Kälte draußen.Besonders pflegend sind hier Öle, die aus der Macadamianuss gewonnen werden. Auch Jojoba kann die Haut perfekt pflegen. Hingegen sollte man auf solche Pflegeprodukte verzichten, die Alkohol oder Menthol enthalten. Diese Produkte können die Haut zusätzlich reizen und austrocknen. Hält man sich im Winter viel im Freien auf, sollte man auch an einen geeigneten Lichtschutzfaktor denken. Denn auch im Winter kann die Sonne kräftig scheinen. Pflegeprodukte und Gesichtscremes sind häufig mit einem ausreichenden UV-Schutz ausgestattet, sodass die Haut gut über den Winter kommt. Den Hautschutz im Winter rundet man dann noch mit einem reichhaltigen Lippenpflegestift ab. So gut geschützt kann man die Wintermonate mit einem guten Hautgefühl überstehen.