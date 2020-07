Wimpernverlängerung - Wimpernwunder

Lange Wimpern sind ein Inbegriff von Schönheit, doch nicht jede Frau ist damit gesegnet. Daher gibt es die Möglichkeit, sich die Wimpern verlängern zu lassen. Wimpern, die man in jedem Drogeriemarkt bekommt, und die man aufkleben kann, sehen unnatürlich aus. Eine Wimpernverlängerung sollte nur von einem Profi durchgeführt werden, um ein natürliches Ergebnis zu erzielen. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass die Kosmetikerin die Ausbildung hat, um eine Wimpernverlängerung durchführen zu dürfen. Dazu muss sie eine Ausbildung absolvieren, das Zertifikat hängt meistens im Kosmetikstudio, so, dass es die Kunden sofort sehen können.Eine Wimpernverlängerung empfiehlt sich für Frauen, deren Wimpern entweder kurz sind, oder die generell wenige Wimpern haben. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie die Wimpernverlängerung durchgeführt wird. Generell klebt die Kosmetikerin künstliche Wimpern mit einem Spezialkleber an. Die künstlichen Wimpern können an den Eigenen angeklebt, aber auch am Beginn des Lides können sie befestigt werden. Je nach Bedarf und Beschaffenheit der eigenen Wimpern werden bis zu 3 Wimpern im Büschel angebracht. Diese werden zwischen die vorhandenen Wimpern gesetzt, sodass das Erscheinungsbild natürlich aussieht.Entscheidet man sich für die Methode, die künstlichen Wimpern am über dem Wimpernkranz anbringen zu lassen, wird der Augenaufschlag auffälliger, die Augenpartie noch mehr betont. Hat man endlich schöne lange und dichte Wimpern, muss man bei der Pflege einiges beachten. Ein normales, wasserfestes Mascara darf nicht verwendet werden, da seine Inhaltsstoffe den Kleber zerstören. Dadurch fallen die angeklebten Wimpern wieder ab. Reinigungsprodukte auf Ölbasis darf man nicht benutzen, da die Öle ebenfalls den Kleber angreifen. Ideal geeignet sind Reinigungsprodukte auf Gelbasis. Wer auf einen Saunagang nicht verzichten möchte, sollte sich ein kühles Tuch auf die Augen legen. Auf die Verwendung von Wimpernzangen sollte ebenfalls verzichtet werden, genauso wie auf einen beheizbaren Wimpernstab. Diese Utensilien braucht man jedoch sowieso nicht mehr, da man nach der Wimpernverlängerung perfekte Wimpern hat.