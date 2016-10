Wimpernformer - schwungvoller Wimpernkranz

Schöne gebogene Wimpern sind einfach schön. Nur sind die wenigsten Frauen damit ausgestattet, sie müssen nachhelfen. Dafür gibt es Wimpernformer. Wimpern dienen dazu, das Auge vor dem Eindringen von Verschmutzungen zu schützen, daher stehen sie im 90%-Winkel zum Lid. Schon seit jeher wollten Frauen schwungvolle Wimpern haben, populär wurden die langen und gebogenen Wimpern in den 1950er Jahren durch Marylin Monroe. Die einfachste Methode, den Wimpern Schwung zu verleihen ist der Einsatz der Wimpernzange. Sie besteht aus 2 geformten Bügeln. Zwischen diese werden die Wimpern gelegt und die Zange fest zusammengedrückt. Durch die Krafteinwirkung werden die Wimpern geformt, das Ergebnis hält den ganzen Tag an.Ähnlich wie eine Wimpernzange ist ein Wimpernformer, nur dieser funktioniert mit Strom. Auch bei diesem Werkzeug werden die Wimpern zwischen die Bügel gelegt. Durch den Strom, der die Wimpern verformt, hält das Ergebnis länger an. Relativ neu ist eine Wimperndauerwelle. Diese funktioniert wie eine Dauerwelle für die Kopfhaare. Zuerst wird eine Flüssigkeit aufgetragen, diese öffnet den Keratinmantel. Die Wimpern werden dadurch leicht formbar. Nach dem Auftragen werden die Wimpern über einen Stab geformt, bevor die Fixierflüssigkeit aufgetragen wird. Diese schließt den Keratinmantel wieder, die Wimpern bleiben für etwa 8 Wochen geformt. Die Wimperndauerwelle sollte man nicht zu Hause durchführen.Wimpernformer werden nach dem Tuschen der Wimpern angewendet. Elektrische Wimpernformer sind besonders gut für Frauen geeignet, die empfindliche Wimpern haben, die bei der Verwendung einer manuellen Wimpernzange leicht abbrechen könnten. Damit das Ergebnis auch gleichmäßig ist und alle Wimpern vom Wimpernformer erfasst werden, hat er 2 unterschiedlich breite Bügel. Der breitere Bügel wird am Oberlid angelegt, dadurch wird auch die Verletzungsgefahr reduziert. Meist ist in der Mitte der Bügel eine Markierung, die mit der Mitte des Wimpernkranzes übereinstimmen muss. Damit ist gewährt, dass das Ergebnis schön und gleichmäßig wird. Wimpernformer bekommt man in Drogeriemärkten, die Wimperndauerwelle bieten Friseure und Kosmetikinstitute an.