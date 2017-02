Willkommen Frühling mit Frische und neuem Schwung

Die Sonne und milde Temperaturen machen immer häufiger Lust auf einen Spaziergang im Freien. Aber auch wenn die milden, sonnigen Tage noch zur Ausnahme gehören, kann man sich schon jetzt auf den Frühling vorbereiten.Neuer Schwung mit dem richtigen EssenIn den Wintermonaten wird nicht nur der Körper oft träge, sondern auch der Darm. Die Darmtätigkeit lässt sich aber mittels der richtigen Ernährung wieder ganz einfach anregen. Für den Aufbau einer gesunden Darmflora benötigt der Darm vor allem Vitamin C, Vitamin B12 und Milchsäurebakterien. All das findet man in hoher Konzentration zum Beispiel in rohem Sauerkraut.Gegen die allgegenwärtige Frühjahrsmüdigkeit kann man mit einem leckeren Mischgetränk aus Möhrensaft, Orangensaft und einem Schuss Weizenkeimöl ankämpfen. Und wem die häufige Wetterwechsel im Frühjahr zu schaffen machen, der sollte ausreichend Vitamin E (zum Beispiel in Vollkornbrot, Wallnüssen oder Schnittlauch) zu sich nehmen.Schön mit Haut und HaarenAuch Haut und Haare leiden in den Wintermonaten. Die Haut wird trocken und schuppig und die Haare werden strohig und brüchig. Doch auch dagegen kann man ganz leicht etwas tun. Gegen trockene und fahle Haut helfen zum Beispiel verschiedene Säfte. Rote Beete Saft lässt die Haut rosig erstrahlen und Aloe Vera Saft hilft wunderbar gegen trockene Haut. Und Ziegenmilch regelmäßig getrunken ist ein wahrer Jungbrunnen für die Haut. Die Haut leidet häufig ganz besonders unter den Temperaturschwankungen im Winter. Der Wechsel zwischen trockener, warmer Heizungsluft und eisiger Kälte im Freien lässt die Haut austrocknen. Die Folge sind schuppige und rissige Hautpartien. Vor allem an den Schienbeinen ist die Haut dann sehr trocken. Dem kann man entgegenwirken, indem man sich nach jeder Dusche mit etwas Babyöl einreibt. Danach sollte man seiner Haut eine rückfettende Lotion (zum Beispiel mit Urea) gönnen. Damit wird die Haut geschmeidig und zart.Den Haaren verhilft man zu neuem Glanz, indem man ihnen eine reichhaltige Aufbaukur, zum Beispiel mit Goldreflexen, gönnt. Das versorgt die Haare mit Feuchtigkeit und lässt sich wieder strahlen.