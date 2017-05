DEKORATIVE KOSMETIK

Wie lange sind Kosmetika haltbar?

Nicht nur Lebensmittel haben eine Mindesthaltbarkeit, auch Kosmetika behalten ihre Wirksamkeit nicht auf Immer und Ewig. Jeder kennt das Problem: Im Badezimmerschrank stapeln sich Töpfe, Tiegel und Tuben und man kann sich kaum noch erinnern, wann man sie überhaupt gekauft hat. Spätestens jetzt ist es Zeit für eine Aufräumaktion. Hier gibt es einige Tipps, wie lange die einzelnen Produktgruppen haltbar sind, ob schon nach einem halben Jahr Zeit ist für den Wurf in die Mülltonne oder man noch nach einem Jahr dieses Produkt unbedenklich verwenden kann.Prinzipiell kann man sagen, dass alles, was das Auge schöner macht, spätestens nach einem halben Jahr entsorgt werden sollte, da speziell Augenkosmetika, wie z. B. Eyeliner, den idealen Nährboden für Keime und Bakterien bieten. Das dürfte aber kein Problem darstellen, da diese Produkte nach dieser Zeit sowieso meist nicht mehr gut zu verwenden sind, da sie trocken und bröselig werden. Wimperntusche z. B. kann nach einigen Monaten nicht mehr zu gebrauchen sein, weil ein sauberer Auftrag durch das Eintrocknen schwerlich möglich ist.So genannte "trockene Farben" wie z. B. Puder, Rouge oder Lidschatten können ohne weiteres bis zu zwei Jahre verwendet werden, da es sich hier vornehmlich um Farbpigmente handelt. Wichtig hierbei ist aber, dass diese Kosmetika trocken und geschlossen aufbewahrt werden. Cremes sollten prinzipiell mit sauberen Fingern aus dem Tiegel entnommen werden um die Haltbarkeit zu verlängern, bieten auch sie sonst nach kurzer Zeit einen idealen Nährboden für Keime. Ein Spatel kann hier Abhilfe leisten.Das teure Parfum hält sich recht lange, es sollte aber, ebenso wie die anderen Kosmetikprodukte, eher kühl und dunkel stehen. Kosmetika, die Fette und Öle enthalten, sind in der Regel bis zu einem oder eineinhalb Jahren haltbar. Hierzu gehören Make-up, Creme-Lidschatten, Lipgloss und Lippenstifte. Bei diesen Kosmetika sollte man sich etwas auf seinen Geschmack- bzw. Geruchssinn verlassen. Sollten Veränderungen in Geruch und Aussehen auffallen, muss das betreffende Produkt schnellstmöglich seine Reise in den Mülleimer antreten, denn dieses darf auf keinen Fall mehr verwendet werden. Allergien und Hautauschläge können die Folge sein.Quelle: Schönheit und Medizin