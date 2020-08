Wellnesstrends für die Sinneslust

Die Wellnessbranche boomt. Noch vor wenigen Jahren gab es hauptsächlich Massagen, in der heutigen Zeit findet man unzählige Wellnessanwendungen. Das beginnt bei herkömmlichen Massagen und endet bei aufwendigen Anwendungen. Der Kunde profitiert von der Vielfalt der Anwendungen, er kann genau diese Wellnessanwendung auswählen, die er sich wünscht. Für die meisten ist Wellness, wenn sie sich vom Stress des Alltags erholen können. Zusätzlich kann man mit Wellness auch etwas für seine Gesundheit tun. Verspannungen werden durch Massagen gelöst, der Kreislauf wird aktiviert und das Immunsystem gestärkt.Ganz besonders beliebt ist Ayurveda. Bei diesem Wellnesstrend wird der Mensch als eine Einheit betrachtet. Körper und Seele spielen zusammen, nur wenn beides intakt ist, geht es dem Menschen gut. Bei dieser Form der Wellness wird auch eine Ernährungsumstellung empfohlen. Zusätzlich bekommt der Kunde Güsse und Massagen, er lernt ebenfalls zu meditieren, um mit Stresssituationen besser umgehen zu können. Aus Afrika kommt der Trend African Beauty. Dazu werden exotische Pflanzen verwendet. Der Kunde kommt mit afrikanischen Ritualen in Kontakt. Masken und Peelings werden aus afrikanischen Pflanzen hergestellt. Arganöl, Marulaöl oder Aloe werden dabei eingesetzt.Wellnesshotels steigen immer mehr auf Bio um. Daher kann sich der Kunde in einem Bio-Wellnesshotel verwöhnen lassen. Alle verwendeten Kräuter sind aus eigenem Anbau, ganz gleich, ob sie als Heubad oder als Tee verwendet werden. Auch die Zutaten für das Essen kommen direkt von den Bauernhöfen in der Umgebung. Das Frühstücksei ist frisch und von glücklichen Hühnern. In den Pools wird Salz statt Chlor eingesetzt. Interessant ist die Kombination zwischen heimischen Produkten und Kräutern und fernöstlichen Anwendungen. Das gibt der Bio-Wellness einen besonderen Touch. Vor allem aus dem asiatischen Raum kommen viele Wellnesstrends. Asiatische Massagen, verbunden mit Elementen der Traditionellen Chinesischen Medizin sorgen für einen besonderen Wohlfühlfaktor. Mehr als nur Wellness sind die sogenannten Knabberfische. Dem Kunden knabbern Fische Hornhaut von den Füßen. Dieser Trend ist noch ziemlich neu, wird aber gerne angenommen.