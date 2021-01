MÄNNER UND KOSMETIK

Wellness für echte Männer

Mit höchstem Genuss frönen viele Männer dem gepflegten Rumlümmeln auf der Couch - selbstverständlich läuft im Fernsehen ein spannendes Fußballspiel und in der Hand befindet sich eine Flasche Bier. Neben diesem besonders männlichen Wellnessprogramm gibt es heutzutage aber auch immer mehr richtige Wellnessangebote für Männer.WellnesshotelsAufenthalte in Wellnesshotels sind längst nicht mehr nur Frauen vorbehalten. Auch für Männer gibt es mittlerweile zahlreiche Wellnessanwendungen. Die Anwendungen unterscheiden sich natürlich ein wenig von denen für Frauen. So sind die meisten Wellnessanwendungen für Männer deutlich kürzer gehalten. Schließlich können echte Kerle, trotz Wohlfühlfaktor, auch bei bestem Willen keine Geduld für stundenlange Behandlungen aufbringen. Ansonsten gibt es für Männer jedoch fast dieselben Wellnessangebote wie für Frauen. Klassische Massagen, Dampfbäder, Heubäder, Schlammbäder und Solarium steigern durchaus auch das Wohlbefinden beim Mann. Auch reinigende und pflegende Gesichtsbehandlungen finden bei Männern immer größere Zustimmung. Schließlich fühlt sich auch Mann wohler, wenn er eine reine, strahlende Haut hat.All diese Wellnessangebote können in Wellnesshotels - ganz nach Wunsch - separat gebucht werden. Und wer nicht gleich ein ganzes Wochenende in einem Hotel verbringen möchte, der kann sich seine Wellnessbehandlungen auch in einem Spa buchen.Wellnessprodukte für MännerAuch Männerhaut braucht Pflege. Und diese können sie sich nicht nur bei wohltuenden Behandlungen in einem Spa holen, es gibt auch für Männer immer mehr wohltuende Pflegeprodukte. Besonders im Gesicht sollten auch Männer auf eine gute Pflege achten. Diese finden Männer, die auf ein gepflegtes Äußeres achten, zum Beispiel in Cremes. Anders als bei herkömmlichen Cremes, die es in Drogerien zu kaufen gibt, befinden sich in Wellnessprodukten fast ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe. Das hat unter anderem den Vorteil, dass es zu nicht zu Irritationen der Haut kommt, so wie es manchmal bei Cremes mit chemischen oder künstlichen Inhaltstoffen der Fall ist. Speziell für Männer gibt es dann auch noch Wellness-Düfte oder Wellness-Rasierprodukte, die sich auch hervorragend als Geschenkidee eignen.