Welke Haut - nicht-chirurgische Gesichtsverjüngung

Mit der starken Zunahme der Anzahl an ästhetischen Gesichtsoperationen in den letzten zehn Jahren, ist es kein Geheimnis, dass auch die nicht-chirurgische Gesichtsverjüngungsbehandlungen, einschließlich der Faltenunterspritzung, immer beliebter werden.Faltenunterspritzung mit Botox und Fillern führen zu ähnlichen Ergebnissen wie ein chirurgisches Facelifting und dass ganz ohne etwaige Ausfallzeit. Der Trend geht zum sogenannten Liquid Facelift, das aus mehreren verschiedenen Fillern und Botox besteht, also einer Faltenunterspritzung, die die Lücke zwischen chirurgischen und nicht-chirurgischen Alternativen harmonisch schließt.Warum sind Faltenunterspritzungen so beliebt?82% der Gesichtverjüngungen werden nicht-chirurgisch umgesetzt und dabei ist die Faltenunterspritzung stetig auf dem Vormarsch, das wirft die Frage auf, warum das so ist ?Einer der Hauptgründe, dass sich Anwender für eine nicht-invasive Gesichtsverjüngung entscheiden, liegt an den allgemein niedrigeren Kosten der meisten Behandlungen und die erstaunlichen Ergebnisse, die man mit einer Unterspritzung erzielen kann. Faltenunterspritzungen mit Fillern können in wenigen Minuten Volumen und Konturen in das Gesicht zaubern. Mit Verwendung der neuen Hyaluronsäuren, kann man auch ein missglücktes Erstergebnis unmittelbar und nachhaltig korrigieren.In Folge kann das Aussehen mit einer Reihe von Fillerbehandlungen immer weiter ausgebaut werden, so dass nachweislich sichtbare Verbesserungen im Hautbild zu sehen sind. Die Filler straffen die Haut und stimulieren das natürliche Kollagenwachstum, so dass sich die Hautelastizität verbessert und das Volumen mit den Fillern wieder füllt und Konturen sich straffen.Wer eignet sich für eine Gesichtsverjüngung?Da Gesichtsverjüngungsbehandlungen vollständig und individuell anpassbar sind, können die Bedürfnisse jedes einzelnen bei einer Erstberatung aufgenommen werden. Der Arzt erstellt auf Basis dieses Gesprächs den ersten Behandlungsplan, um den Bedürfnisse gerecht zu werden. Im Allgemeinen ist fast jeder ein Kandidat für irgendeine Form von nicht-chirurgischen Gesichtsverjüngungsverfahren, ob es nun Botox ist, um das Auftreten von feinen Linien und ersten Fältchen zu verhindern gilt, oder jemand, der schon mehr Unterstützung im Alterungsprozess benötigt um zum Beispiel verloren gegangenes Volumen zu ersetzen.Wenn du unter schlaffer Haut um die Augen, am Hals oder an den Wangen leidest, oder wenn du Volumenverlust hast, dann könnte eine nicht-invasive Gesichtsverjüngung mit Dermalfillern dir sehr entgegenkommen. Faltenunterspritzung können sowohl Tränenrinnen, feine Linien, Falten und welke Haut korrigieren.