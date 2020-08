Waschgel - reinigt zuverlässig

Ein Waschgel wird hauptsächlich zur Gesichtsreinigung verwendet. Beim Kauf sollte man sich für ein Gel entscheiden, das zu dem eigenen Hauttyp passt. Das Waschgel wird morgens und abends verwendet. Nachdem das Gesicht gereinigt wurde, trägt man eine Pflegecreme auf. In der warmen Jahreszeit wird das Waschgel gerne benutzt, da es bereits beim Aufragen kühlt und erfrischt. Das Gel entfernt zuverlässig Make-up und der Schmutz, der sich tagsüber auf der Haut angesammelt hat. Das Waschgel hat den Vorteil, dass es die Haut nicht austrocknet, der Säureschutzmantel der Haut bleibt erhalten.Seife würde die Haut austrocknen, daher ist im Waschgel keine Seife enthalten. Nährstoffe und Vitamine findet man in jedem guten Gel. Personen, die unter einer empfindlichen Haut leiden, wird die Anwendung eines Waschgels empfohlen, da es nur eine geringe Menge an Duftstoffen enthält. Dadurch treten Hautreizungen nach dem Waschen seltener auf. Obwohl das Waschgel die Haut gründlich reinigt, sollte man sich regelmäßig ein Peeling gönnen, um abgestorbene Hautschüppchen zu entfernen. Wer unter fettiger und unreiner Haut leidet, sollte zum Waschgel greifen, um die Entstehung von Pickel und Mitesser zu reduzieren.Um das Gesicht zu reinigen, benötigt man eine etwa erbsengroße Menge Waschgel. Dieses wird in den feuchten Händen aufgeschäumt und verteilt, bevor es auf das Gesicht aufgetragen wird. Abgespült wird das Gel mit warmem Wasser, von der Verwendung eines Waschlappens wird abgeraten, da sich in diesem Bakterien befinden können, die sich dann im Gesicht verteilen. Besonders in der Pubertät leiden Jugendliche unter starken Hautunreinheiten. Die Verwendung eines Waschgels ist bei diesen Problemen besonders gut, da es, je nach Produkt auch antibakteriell wirkt. Das Waschgel ist eine gute Alternative zu herkömmlichen Reinigungsprodukten, da es mild ist und die Haut durch die Anwendung weit weniger gereizt wird, als bei Produkten, die Seife enthalten. Das Waschgel ist täglich anzuwenden, es gibt der Haut die notwendige Feuchtigkeit.