SCHÖNHEITSIDEAL

Was sind schon Schönheitsideale?

Einige Frauen versuchen es immer wieder, den anderen recht zu machen! Sie machen Diäten, weil schlank gerade "in" ist, sie quälen sich im Fitnessstudio, weil sie attraktiv für andere sein wollen und sie passen sich an, weil es nun einmal so von ihnen erwartet wird. Schuld daran sind nicht etwa die Frauen, sondern die anderen, welche ihnen suggerieren, dass Schlanksein dem allgemeinen Schönheitsideal entspricht."Völliger Quatsch!" sagen all jene Damen, die sich nicht in eine "Schublade" stecken lassen wollen. Nur weil die Werbung schlanke Frauen in den Vordergrund rückt, Fast Food ungesund ist und Fettleibigkeit zu Gesundheitsproblemen führen soll, lassen sie sich nicht die "Butter vom Brot nehmen".Von Sauerkraut-, Brot-, Punkte- oder Büro-Diäten hält manche Frau gar nichts, ebenso wenig davon, sich im Fitnesszentrum herumzuquälen. Es gibt Frauen, die stehen zu ihren Pfunden, die betonen sie sogar, anstatt sie verschämt zu verstecken und sie haben obendrein auch noch Erfolg. Was sind schon Schönheitsideale? Jede Epoche hat ihre eigenen, dass ist schon einmal gewiss! Die Emanzipation der Frau brachte Mitte des 19. Jahrhunderts den Trend des "androgynen Frauenbildes". So wehrten sich Frauen einst gegen das Image des "molligen Mütterchens", stattdessen wollten sie plötzlich nicht mehr am Herd stehen, für die Familie kochen, sich um die Kinder kümmern, sondern nur noch um sich selbst. Sie wollten jugendlich, schlank und schön sein.Schlanke Frauen wurden tatsächlich zum Schönheitsideal, wenngleich auch nur in den westlichen Kulturen. Genau dies ist der Punkt, warum europäische Frauen von heute, sich immer noch "unterjochen" lassen, in dem sie falschen bzw. "angesagten" Idealen nacheifern.Wo bleibt in diesem Sinne die Emanzipation?Was die Medien in den Himmel loben, in den Hochglanzmagazinen angepriesen wird, mag zwar schön und "in" sein, doch nichts von alledem ist der "Nabel der Welt".Frauen, die glauben, dem jeweils vorbestimmten Schönheitsideal entsprechen zu müssen, unterwerfen sich doch nur einem gesellschaftlichen Zwang und tun sich keinesfalls selbst etwas Gutes damit!