ROUGE

Was kann ein Highlighter?

Mit einem Highlighter kann man Körper- und Gesichtspartien aufhellen und hervorheben oder ausleuchten. Heute sind Highlighter in den verschiedensten Variationen auf dem Markt: Lidschatten, Concealer, Puder, Stiftform oder Liquids sind nur einige Beispiele.Bei der Auswahl eines Highlighters muss man auf die Gesichtsfarbe achten. Die Töne dürfen sich nicht zu sehr unterscheiden. Wer etwas Frische ins Gesicht zaubern möchte, der greift auf Silber- und Rosé-Farben zurück. Möchten Sie ein wenig mehr nach Sonnenbräune aussehen, dann nehmen Sie einen etwas dunkleren Ton, als Ihr Hautton. Achten Sie aber darauf, nie mehr als ein bis maximal zwei Töne dunkler zu nutzen, sonst sehen Sie schnell wie maskiert aus.Hier einige Tipps, wie Sie Highlighter einsetzen können:Tragen Sie einen Puder oder ein Fluid auf Ihre Wangenknochen auf. So erhalten die Wangen eine sanfte Kontur und Ihr Gesicht eine elegante Silhouette. Setzen Sie den Highlighter über den Wangenknochen und an der Schläfe ein, erhalten Sie ein frisches, gesundes Aussehen.Möchten Sie Ihre Augen offener und strahlender aussehen lassen, tupfen Sie ein wenig Highlighter an die Innenseite des Auges. Wer unter tief liegenden Augen leidet, trägt das Produkt auf dem kompletten beweglichen Lid auf. So heben Sie die Augen hervor und leuchten diese dazu noch aus.Auch die Augenbrauen erhalten einen eleganten Schwung, wenn Sie mit einem Pinsel oder den Fingern cremigen oder flüssigen Highlighter ganz schmal unter dem höchsten Punkt der Augenbraue auftragen. Zur Schläfe hin verwischen.Ebenfalls mit cremigem oder flüssigem Highlighter arbeiten Sie am Nasenrücken. Dadurch sieht die Nase feiner aus.Auf der Oberlippe etwas Highlighter verwendet, verfeinert hier ebenfalls die Konturen. Anschließend wie gewohnt den Lippenstift nutzen