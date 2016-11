Was ist Room Spa?

Entspannen vom Alltagsstress, das ist was Schönes. Viele gönnen sich dieses Vergnügen und verbringen ein Wellnesswochenende. Die üblichen Angebote kennt sicher jeder, jedoch gibt es seit kurzer Zeit in diesem Bereich ein neues Angebot, nämlich Room Spa. Düfte haben einen großen Einfluss auf den Menschen, daher wird bei dieser Art der Entspannung damit gearbeitet. Bei in einem duftenden Raum ist der Entspannungseffekt um ein Vielfaches höher, danach fühlt man sich wie neu geboren und ausgeglichen.Einbezogen in die Behandlung werden auch Massagen, die Körper und Geist in Einklang bringen. Ausgebildete Masseure gehen auf die Wünsche des Kunden ein und verwöhnen ihn nach seinen Wünschen. Verschiedene Rituale helfen dabei, eine wohltuende Entspannung hervorzurufen. Hier wird mit der Natur gearbeitet, ein Element dabei kann auch Ayurveda sein. Dabei handelt es sich um eine Heilkunst aus Indien, diese betrachtet den ganzen Körper. Den Indern ist diese Art schon seit vielen Generationen bekannt, ebenso wissen sie, dass es ein Zusammenspiel zwischen Geist und Körper gibt.Schönheit und Wohlbefinden gehen einher. Bei der Auswahl der Produkte, die für die Behandlung im Room Spa verwendet werden, wird auf die Reinheit geachtet. Es kommen nur Naturprodukte zur Anwendung. Die Natur bietet viel Gutes für den Körper. Diese natürlichen Substanzen findet man in dem gesamten Anwendungsgebiet von Room Spa, sei es in Form von Massageölen, Gesichtsmasken oder Düften. Vor jeder Behandlung wird mit dem Erholungswilligen ein ausführliches Gespräch geführt, wo er seine Wünsche äußern kann. Oft kommen auch versteckte Wünsche zutage, auf diese wird natürlich auch eingegangen. Für die Behandlung wird ein Raum nach dem Wunsch des Kunden eingerichtet, sodass er schon beim Betreten ein Wohlgefühl empfindet. Entspannende Musik, ein wohlriechendes Raumklima und gedämpftes Licht sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Wie lange die Behandlung dauert, ist unterschiedlich, der Kunde hat freie Wahl.