GESCHWOLLENE AUGEN

Was hilft gegen Augenschwellungen und Krähenfüße?

Rund um die Augen zeigen sich Altersfältchen meist zuerst, denn die Haut in diesem Bereich ist extrem dünn. So macht sich Feuchtigkeitsmangel hier besonders schnell bemerkbar. Doch auch Partynächte hinterlassen ihre Spuren, und so entdeckt man beim Blick in den Spiegel nach einer Nacht, in der man größere Mengen Alkohol getrunken und wenig Schlaf bekommen hat, dicke Augen anstatt einen strahlenden Blick.Außer kurzen Nächten können die Schwellungen unter den Augen auch von hohem Salzgenuss herrühren. Ursache ist immer, dass sich im Gewebe zuviel Flüssigkeit gesammelt hat und die Lymphe nicht richtig abtransportiert werden kann. Meist klingen die Schwellungen im Laufe des Tages wieder ab. Um solche Schwellungen von vornherein zu vermindern, sollte man den Kopf im Schlaf etwas höher lagern. Auch salzarme Kost und ausreichende Flüssigkeitszufuhr, am besten in Form von Wasser oder Tee, ist wirkungsvoll. Als erste Hilfe werden gekühlte Teebeutel mit schwarzem Tee und Gurkenscheiben empfohlen.Nicht so leicht ist es, erfolgreich gegen Lachfältchen und Krähenfüsse vorzugehen. Da die nur einen halben Millimeter dünne Haut im Augenbereich kaum mit Talgdrüsen versehen ist, kann man die Faltenbildung kaum verhindern. Besonders wer zu den Sonnenanbetern gehört oder einfach gerne lacht, hat schlechte Chancen im Kampf gegen Fältchen rund um die Augen. Auch gute Pflege kann ihre Entstehung bestenfalls hinauszögern.Mehrfach sind auf dem Markt befindliche Augencremes schon unter die Lupe genommen worden, doch den Versprechungen der Hersteller, Falten zum Verschwinden zu bringen, kann man nicht wirklich Glauben schenken. Immerhin erweisen sich Augencremes als gute Feuchtigkeitsspender, und zwar unabhängig von ihrem Preis. Kostengünstige Cremes aus dem Drogeriediscounter zeigen ebenso eine pflegende Wirkung wie teure Markenprodukte. Die Haut wird durch die Inhaltsstoffe kurzfristig aufgepolstert, so dass die Falten zumindest optisch kaschiert werden können.