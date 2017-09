Visagisten - gewinnend gestylt

Visagisten haben die Aufgabe, Personen zu schminken und deren Haare zu stylen. Meist handelt es sich um besondere Anlässe, bei denen das Make-up und die Haare perfekt sein müssen. Ein Visagist unterscheidet sich von einer Kosmetikerin, da er nur für den Kopf zuständig ist. Eine Kosmetikerin hingegen pflegt den ganzen Körper eines Kunden. Der Name Visagist stammt von dem französischen Wort für Gesicht, Visage. Ein Visagist muss keinen bestimmten Ausbildungsweg absolvieren, er muss nur eine Friseurausbildung und eine Kosmetikausbildung haben. Einem Visagisten steht es auch offen, Weiterbildungen zu absolvieren.Nicht nur Prominente begeben sich in die Hände eines Visagisten, wenn sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Bei der Hochzeit möchte die Braut besonders gut aussehen, daher wird ein Visagist beauftragen. Aber auch bei Fotoshootings legt der Visagist Hand an, damit die Models perfekt zur Geltung kommen. Ebenfalls gibt es keine Modeschau, ohne dass die Damen vorher von einem Visagisten gestylt wurden. Gerne wird ein Visagist auch vor einem Vorstellungsgespräch in Anspruch genommen. Bevor der Visagist mit der Arbeit beginnt, macht er eine Typberatung. So weiß der Kunde auch, wie er sich später schminken und stylen soll, damit er in jeder Situation perfekt aussieht.Wer als Visagist arbeiten möchte, braucht Kreativität, Talent und Fleiß. Eine Ausbildung als Friseurin und Kosmetikerin ist vorteilhaft, aber nicht notwendig. Es muss allerdings ein Lehrgang besucht werden, der mit einer Prüfung endet. In diesem Lehrgang bekommt der angehende Visagist Inhalte, wie die Farben- und Formlehre, sowie das Schminken für verschiedene Anlässe und auch die Camouflage-Technik vermittelt. Ebenso muss er den Typ des Kunden erkennen und das Make-up darauf abstimmen. Visagisten arbeiten entweder selbstständig oder sind im Theater, in Kosmetikstudios oder in Parfumerien angestellt. Es empfiehlt sich, die Weiterbildungen zu nutzen, denn die Mode ändert sich laufend. Nur wenn ein Visagist immer auf dem aktuellsten Stand ist, kann er seine Arbeit gut verrichten.