Ungeschminkt - ohne MakeUp schön

Sicher hast du schon gelesen, dass man nicht viel Make-up braucht, um gut auszusehen, aber in Wirklichkeit ist es so, dass du eigentlich überhaupt keines brauchst! Es ist der neue Trend - Stars und Sternchen veröffentlichen jetzt ihre Selfies ganz ungeschminkt.Diese Vorstellung klingt sehr beängstigend, insbesondere wenn du jeden Morgen sorgfältig dein Make-up auflegst und wenn du Angst hast, dein wahres Alter zu zeigen. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten auch ohne Schminke schön zu sein, auch wenn man über 50 ist. Das A und O ist eine super Pflege. Wer toll gepflegt ist, sieht auch im natürlichen Look beim Aufwachen gut aus. Das musst du wissen um das Beste aus deinem Aussehen herauszuholen auch ohne den Griff zum kaschierenden Make-up.Ein Lächeln lässt dein Gesicht immer schön aussehen. Du musst dir jedoch stets sicher sein, dass deine Zähne gut aussehen. Neben Zähneputzen und Zahnseide zweimal am Tag, sollten Alkohol, Rauchen und Koffein gestrichen werden, da diese alle über kurz oder lang zu matten, gelben Zähnen führen. Iss möglichst oft frische Lebensmittel wie Äpfel, Blumenkohl, Nüsse und Karotten - diese entfernen Schmutz von den Zähnen und verhindern Verfärbungen. Wenn deine Zähne gesund sind, fördert dies auch die Verbesserung der allgemeinen Gesundheit. Eine mangelnde Mundhygiene kann bis hin zu Herzproblemen führen.Die Haare rahmen dein Gesicht. Ein schlechter Haarschnitt kann dich unglücklich und abgekämpft aussehen lassen. Dies ist besonders der Fall, wenn man darüber hinaus noch feine Haare hat. Geh zum besten Hairstylisten in deiner Stadt, der dir helfen kann, den richtigen Haarschnitt mit einer tollen Haarfarbe zu finden, damit deine Augen und dein Hautton richtig zur Geltung kommen und strahlen. Die richtige Haarfarbe ist enorm wichtig - der falsche Haarton kann dich fahl aussehen lassen, während der richtige Haarton die Haut perfekt unterstreicht und sie aufleuchten lässt.Antioxidansreiche Lebensmittel geben deiner Haut alle Vitamine um sie gesund aussehen zu lassen, weil Antioxidantien binden freie Radikale, die dem Körper schaden. Bei der Haut führt die Schädigung zur Faltenbildung und unschönen Altersflecken. Vitamin C ist ein besonders wichtiges Antioxidans. In Erdbeeren, Paprika, Sauerkraut, Sanddorn und Papaya ist viel Vitamin C. Das Vitamin C regeneriert die Haut, indem sie die Kollagenproduktion ankurbelt.