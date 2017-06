Um Jahre jünger aussehen

Die meisten Frauen sehen gut aus, auch wenn sie älter werden. Das kann etwas damit zu tun haben, dass Frauen es lieben, sich zu pflegen und große Anstrengungen unternehmen, um ihr gutes Aussehen und ihre Fitness zu erhalten. Daran gibt es nichts auszusetzen. Im Gegenteil es ist großartig, die Jahre optisch ein wenig zurück zu drehen.Es geht dabei auch darum für sich selbst herauszufinden, was unterstützt mich darin gut auszusehen und weniger darum eine Freundin, einen youTube Star oder einen Promi nachzuahmen, denn am Ende des Tages muss man sich selbst in seiner Haut richtig wohl fühlen. Mit fünfzig noch fabelhaft auszusehen hängt immer auch damit zusammen, ob man weiß wie man Make- Up vorteilhaft für sich einsetzen kann um die natürliche Schönheit zu akzentuieren.Mit den richtigen Tipps können Frauen ihr Aussehen wandeln und um Jahre jünger aussehen. Hier sind die Eckpfeiler eines guten Looks im Alter:Versuche die Gesichtsbehaarung um den Mund herum loszuwerden, besonders auf der Oberlippe und vergiss mögliche Kinnhaare nicht. Zupfen ist eine Variante, aber es kann nicht ausreichen, um die Härchen dauerhaft zu bändigen. Bei starkem Haarwuchs im Gesicht besprich dich mit einem Dermatologen um herauszufinden, welche Techniken für dich am besten funktionieren. Eventuell kannst du die Härchen weg lasern lassen, dann hast du Ruhe und erzielst ein deutlich besseres Ergebnis.Befeuchte deine Haut so oft und so viel wie möglich. Weil die Haut im Alter anfängt auszutrocknen, ist es wichtig Feuchtigkeit in die Haut einzuschleusen, um sie jugendlich erscheinen zu lassen. Nimm jede Möglichkeit wahr, mehr Feuchtigkeit in deine tägliche Hautpflege einzubringen. Verbanne scharfe Reinigungsgels und nimm stattdessen Reinigungsmilch, da die leichter auf der Haut ist und mehr Feuchtigkeit spendet. Ersetze Lotionen mit hautnährenden Gesichtcremes.Wenn du älter wirst, wirst du merken, dass deine Lippen weniger prall sind. Trage jede Nacht vor dem Schlafen Lippenbalsam auf, um mit weicheren und vollen Lippen aufzuwachen.Vermeide matte Lippenstifte, da sie die Lippen weiter austrocknen oder sich gar in den Lippenlinien absetzen können. Es ist besser, glänzende oder cremefarbene Lippenstifte in subtilen Farbtönen zu verwenden, da sie den Lippen jugendlichen Glanz geben. Hellere Farben sind besser als dunkle, weil dunkle Farben generell das Gesicht hart erscheinen lassen. Du kannst auch Glanz oder einen hellen Highlighter auf die Lippen auftragen, um die Form zu optimieren, aber nur dann, wenn du keine Fältchen über der Oberlippe hast. Wenn du Fältchen um die Lippen hast, dann solltest du auf diesen Effekt besser verzichten.Im Schlaf bekommt deine Haut die Zeit sich zu regenerieren, das lässt sie natürlich gesund strahlen. Schlafmangel macht die Haut immer matt, fahl und müde ganz abgesehen davon, dass man dunkle Augenringe bekommt. Also achte darauf, dass du jede Nacht genügend Schönheitsschlaf bekommst.