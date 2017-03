Truthahnhals - ungeliebte Halsfalten

Früher wurde der Hals erst im mittleren Alter zum Problem, aber das hat sich durch die Smartphone Generation gravierend geändert. Experten prognostizieren, dass wir bis zu 150 Mal am Tag auf unser Handy oder Tablet schauen. Das Resultat ist nicht erfreulich, denn über alle Altersklassen hinweg führt dies zum Absacken des Halsbereichs und zur vorzeitigen Faltenbildung. Ganz besonders von diesem Effekt betroffen sind die heutigen 18-39 Jährigen, die dadurch noch schneller den sogenannten Truthahn - oder Schildkrötenhals bekommen.Mit guten Gesichtscremes kann man die feine Linien und Falten bearbeiten und versuchen diese Tendenz zu stoppen, aber just das jugendliche Aussehen im Gesicht oberhalb des Kinns kann einen vernachlässigten Hals noch mehr hervorheben. Der Unterschied wird noch betont und umso auffälliger, alle die bereits ihre Falten unterspritzen kennen das Phänomen. Die Gesichtszüge sind nach einer Faltenunterspitzung ebenmäßig geglättet umso mehr stört dann ein faltiger Hals den natürlichen Gesamteindruck und wird zum Problem.Es ist aber unabänderlich, denn ständigen UV Strahlen ausgesetzt, altert die Haut am Hals und am Brustansatz viel schneller als irgendwo anders am Körper. Diese Erschlaffung wird verständlich, wenn man sich die Hautbeschaffenheit des Halses genauer ansieht. Die Haut am Hals hat 15 Mal weniger Talgdrüsen als im Gesicht und weit weniger Fettgewebe. Darüber hinaus werden die Hauptmuskeln, die jeweils an den Seiten des Halses verlaufen, nicht in der gleichen Weise durch Knochen gestützt, wie das im Gesicht der Fall ist. Das macht den Halsbereich weniger straff, die Haut dehnt sich mehr, was mit entsprechender Belastung einhergehend zwangsläufig zur Erschlaffung der Haut führt. Schönheitschirurgen bestätigen die unterschiedliche Hautqualität am Gesicht und Hals, was niemanden wirklich überrascht, denn nur 32% der Frauen verwendet tatsächlich straffende Hals- oder Dekolletee Cremes.Unabkömmlich ist also ein guter Lichtschutzfaktor für diese delikaten Hautbereiche und zwar zu allen Jahreszeiten, nur so kann die Auswirkung der Schwerkraft eingedämmt werden und die Gewebsstruktur stabilisierend unterstützt werden. Weil wir aber ganz häufig gerade beim Hals und im Dekolletee vergessen, die Sonnencreme dick aufzutragen, holen wir uns genau auf diesen empfindlichen Hautarealen fiese Verbrennungen, diese führen unweigerlich zur Beschleunigung der Faltenbildung und der Hautalterung.Im Kampf gegen das Absacken des Halsbereichs verzeichnen Chirurgen schon heute einen 11% Anstieg von Dekolleteestraffungen seit vergangenem Jahr und Dermatologen geben an, dass 95% der Hautverjüngungsbehandlungen von den Kunden auf den Hals- und Brustansatz ausgeweitet wurdenUm dem sichtbaren Knittern vorzubeugen ist es also sehr wichtig, sowohl den Hals wie auch Dekolletee täglich zu schützen und ganz besonders zu pflegen. Dazu gehört ein gezielter Sonnenschutz das ganz Jahr hindurch. Der Fachhandel bietet eine Fülle von Seren, Cremes und Packungen für den Halsbereich an. Achte auf eine gute Körperhaltung, halte den Kopf gerade und leg das Smartphone aus den Händen für eine schöne Halspartie.