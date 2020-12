Traumhaar auch im Alter

Mit dem Alter verändern sich die Haare - und mit ihnen das Selbstbewusstsein. Auf den alten Fotos ist es zu bewundern, das volle, lebendige Haar, auf das die Mutter immer so stolz gewesen ist. Auch heute hat sie - zumindest im Vergleich mit ihren verbliebenen Freundinnen - immer noch einen ansehnlichen Schopf, der ihr unterschiedliche Frisiermöglichkeiten erlaubt. Sie selbst sieht das freilich anders. Viel zu wenig Haar, klagt sie, und dann sei es jetzt auch viel dünner als früher. Das Ergebnis: Beim Blick in den Spiegel sinkt ihr Selbstbewusstsein noch tiefer, als es ohnehin schon ist. Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, sie in puncto Haar ein wenig zu unterstützen und somit auch ihr Selbstgefühl wieder aufzupolieren. Denn ja, auch das Haar altert und verändert sich. Aber nein, machtlos ausgeliefert ist diesen Veränderungen heute niemand mehr.Wen der Haarausfall wirklich extrem ist, oder wenn es sich um den gefürchteten kreisrunden Haarausfall handelt, dann ist ein Arztbesuch unumgänglich. Viele Faktoren können dafür verantwortlich sein, etwa eine erbliche Vorbelastung, eine Veränderung im Hormonhaushalt oder auch eine Entzündung der Haarfollikel. Diese Ursachen können medikamentös behandelt werden. Wenn das Haar dagegen "nur" ganz normal altert, dann ist Selbsthilfe angesagt. Etwa, indem der Speiseplan genauer unter die Lupe genommen wird. Die Haare und das Haarwachstum sind auf die Vitamine der B-Gruppe angewiesen, allen voran auf Biotin und auf Vitamin B5. Wie wäre es also zum Frühstück schon mal mit einer Avocado statt einem Honigbrötchen? Avocados sind vollgepackt mit den haarigen Vitaminen, ebenso übrigens wie gelbe und rote Paprika, wie Walnüsse, Eier, Pilze und Fleisch. Das Haar wird es danken, wenn man die Ernährung entsprechend leicht verändert oder ergänzt.Zusätzliche Unterstützung in Sachen Vitaminen kommt von außen. Heute gibt es nicht nur entsprechende Shampoos, sondern auch Lotionen und Seren für die Kopfhaut. Einfach mal beim nächsten Besuch in der Apotheke danach fragen. Diese Produkte findet man dort in aller Regel eher als in der Parfümerie.Die Palette der kleinen Tricks ist damit aber noch nicht erschöpft. Das Haar ist stumpf und wirkt müde? Dann bringt eine sanfte Tönung Glanz und Schimmer. Auch Strähnchen haben einen belebenden Effekt. Das Haar ist dünn und fällt in sich zusammen? Mit einer Volumenspülung und/oder einer Stylingmousse kommt wieder Stand hinein.Wenn sich trotz allem keine Verbesserung einstellt, oder wenn die Verbesserungen als nicht ausreichend empfunden werden, dann steht es natürlich auch Seniorinnen frei, sich ausgesprochen junger und trendiger Tricks zu bedienen. Dazu gehören zum Beispiel Extensions, auch Haarverdichtungen genannt, die von speziell ausgebildeten Friseuren vorgenommen wird. Alternativ kann man auch mit Haarteilen experimentieren. Die sind inzwischen auch in grauen Schattierungen zu haben.Apropos Friseur: Manchmal wirkt ein Wechsel Wunder. Das gilt für den Schnitt ebenso wie für den Figaro.