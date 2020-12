Tränenrinnen - Tränenfurchen unterspritzen

Die Haut rund um die Augen ist zart und empfindlich und ist deshalb besonders schnell ein Gradmesser. Sowohl das Alter, als auch verschiedene Einflüsse lassen sich schnell erkennen. Zu viel Sonnenlicht hinterlässt beispielsweise Fältchen rund um die Augen, Müdigkeit, Wassermangel oder gesundheitliche Probleme können hier ebenfalls abgelesen werden. Natürlich spielt auch das Alter immer eine Rolle, wenn es um die Haut im Gesicht geht. Rund um die Augen macht sich das Alter bemerkbar, wenn die Haut dünner und schlaffer wird. Hängelider, Krähenfüße und Tränenrinnen werden sichtbar.Tränenrinne, Tränenfurche oder Augenringe: Diese Begriffe beschreiben, wenn die Haut unter dem Auge eingefallen aussieht oder einen bläulichen Schimmer hat. Bei manchen Menschen ist es genetisch vorbestimmt, dass an dieser Stelle die Haut dunkler aussieht, ebenso wie das bei den sogenannten Tränensäcken möglich ist.Tränenrinnen stellen für die Betroffenen ein kosmetisches Problem dar, denn sie lassen das Gesicht müde und älter aussehen. Man kann diesen Bereich kosmetisch behandeln, indem eine spezielle Abdeckcreme unter dem Make-up aufgetragen wird. Frauen, die sich jedoch nicht täglich schminken möchten, möchten die Tränenrinnen durch eine Unterspritzung entfernen lassen. Tatsächlich können erfahrene ästhetische Chirurgen die Tränenfurchen mit Hyaluronsäure unterspritzen. Bei diesem Eingriff ist viel Erfahrung und Feingefühl erforderlich, denn es kann zu leichten Unebenheiten am Unterlid kommen. Ein einwandfreies Ergebnis ist in den meisten Fällen erst nach einigen Monaten nach der Erstbehandlung zu sehen. Nach der zweiten Behandlung fällt das Ergebnis noch besser aus, außerdem ist das Ergebnis länger sichtbar.