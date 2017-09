Sugaring statt Waxing

Glatte Beine, eine haarlose Intimzone und Achselhaare kann man mittels Waxing erhalten. Oft reagieren Personen mit empfindlicher Haut negativ auf die Haarentfernung mittels Wachs. Es gibt eine Alternative mit einem Mittel, das jeder zu Hause im Küchenschrank findet, nämlich Zucker. Anders als durch die Verwendung von Wachsstreifen kann man mit dem Sugaring punktgenau arbeiten. So kann man auch sehr genau die Augenbrauen formen. Personen, die an Akne oder sonstigen Hautkrankheiten leiden, können das Sugaring anwenden. Die Haarentfernung mit der Zuckerpaste ist weniger schmerzhaft als die mit den Wachsstreifen.Beim Sugaring werden die Haare sanft aus der Haut gezogen, der Schmerz ist weitaus geringer als beim Waxing. Die Zuckerpaste klebt nicht auf der Haut, sondern nur an den Haaren. Sogar empfindliche Stellen, wie die Intimzone können mittels Sugaring sanfter behandelt werden. Bei dieser Methode entstehen keine roten Pünktchen, wie man es vom Waxing manchmal kennt. Besenreiser sind ein Problem, unter dem viele Frauen leiden. Ein Waxing verstärkt diese oft. Da Sugaring eine sanfte Methode zur Haarentfernung ist, wirkt sich das nicht negativ auf Besenreiser aus. Die Paste zum sanften Entfernen der Haare bekommt man zu kaufen, allerdings bieten auch immer mehr Kosmetikstudios diese Anwendung an.Bevor das Sugaring beginnt, muss die Paste erwärmt werden. Danach wird sie genau dort aufgetragen, wo man die Haare loshaben möchte. Ist die Masse trocken und eine Verbindung mit den Haaren eingegangen, wird sie langsam mit drückenden Bewegungen abgezogen. Das ist auch ein Unterschied gegenüber dem Waxing, wo das Wachs mit einer ruckartigen Bewegung schnell abgezogen wird. Natürlich wird die Haut etwas gereizt, daher erfolgt eine Nachbehandlung mit Aloe vera, je nach Kosmetikstudio, wo man die Haarentfernung durchführen lässt, werden auch warme Steine dazu benutzt, um die Haut zu beruhigen. Nach etwa 3 Stunden ist auch die Rötung verschwunden. Sugaring ist eine schmerzarme Variante, um Haare für 6 Wochen los zu sein.